Более 4500 болельщиков «Зенита» посетят гостевой матч со «Спартаком»

В «Зените» получили 4221 билет для реализации на гостевую трибуну московского стадиона «Открытие Арена». Кроме того, питерский клуб получил 500 билетов первой категории.



Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 16 апреля. Начало — в 19:00 мск.



