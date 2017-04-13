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13 апреля 2017, 18:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Более 4500 болельщиков «Зенита» посетят гостевой матч со «Спартаком»

Как сообщили в пресс-службе «Зенита» корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, гостевой матч 23-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» посетят более 4500 болельщиков сине-бело-голубых.

В «Зените» получили 4221 билет для реализации на гостевую трибуну московского стадиона «Открытие Арена». Кроме того, питерский клуб получил 500 билетов первой категории.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 16 апреля. Начало — в 19:00 мск.

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