Более 4500 болельщиков «Зенита» посетят гостевой матч со «Спартаком»
Как сообщили в
пресс-службе «Зенита» корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, гостевой матч 23-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» посетят более 4500 болельщиков сине-бело-голубых.
В «Зените» получили 4221 билет для реализации на гостевую трибуну московского стадиона «Открытие Арена». Кроме того, питерский клуб получил 500 билетов первой категории.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 16 апреля. Начало — в 19:00 мск.
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