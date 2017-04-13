«Локо» заменит табло и кресла в Черкизове

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— У нас есть планы на этот год — вдохнуть новую жизнь в Малую спортивную арену «Локомотив», — рассказал Киричек. — Это стадион-саттелит, на котором сейчас не так часто собирается публика. В настоящее время здесь проводит тренировки молодежная команда, занимаются ребята из Академии, арендаторы. Но пока не проводятся матчи, которые привлекали бы наших болельщиков.

Уже этим летом мы меняем нынешнее, уже устаревшее синтетическое покрытие, на новое — последнего поколения. Кроме того, будут проведены другие работы, цель которых улучшить условия для зрителей.

На арене с новым названием будут принимать гостей «Локомотив-Казанка» и молодежный состав «Локо», а это более 30 официальных матчей за сезон! Следовательно, на нашей территории резко возрастет количество событий. Мы намерены развлекать болельщиков и на этих молодежных матчах. Стремимся к тому, чтобы посещение стадиона в Черкизове вошло в привычку для жителей близлежащих районов и всего Восточного округа столицы.

— Почему вторая команда получит название не «Локомотив-2», а «Локомотив-Казанка»?

— Это дань уважения нашей истории. Команда, которая является прародителем футбольного «Локо», называлась «Казанка». Этот проект представляется нам особенно интересным с точки зрения развития по сути нового бренда. Наша молодежь может стать проводником самых смелых идей — это и имиджевые проекты, и позиционирование: мы — веселые, коммуникабельные, открытые….

— Что ждет главную арену?

— Стадиону «Локомотив» по истечении 15 лет интенсивной эксплуатации необходимы вложения, приобретение нового оборудования. На время летнего перерыва мы запланировали ряд работ на стадионе.

К примеру, по «внутреннему периметру» арены вместо старых двух появятся четыре новых табло, и в программе матча мы сможем использовать современные мультимедийные технологии. Планируем изменения в ложах — уровень комфорта и сервиса вырастет. Мы констатируем, что спрос на билеты VIP-категории стабилен, имеются перспективы его развить.

И — наконец — запланирована замена кресел на стадионе. Это не просто обновление зрительского места, но и видение дизайнеров. Сейчас установлены кресла разных цветов, по разметке 2002-го года: там и оранжевый, и белый, и синий… Дизайнеры же стремятся подобрать более гармоничную и понятную нашим болельщикам цветовую гамму.

Что касается газона, то менять его не планируем, он признан одним из лучших в России.