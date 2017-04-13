«Локо» заменит табло и кресла в Черкизове
Исполнительный директор «Локомотива» Алексей Киричек рассказал «СЭ» о планах клуба на ближайшее время.
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— У нас есть планы на этот год — вдохнуть новую жизнь в Малую спортивную арену «Локомотив», — рассказал Киричек. — Это
Уже этим летом мы меняем нынешнее, уже устаревшее синтетическое покрытие, на новое — последнего поколения. Кроме того, будут проведены другие работы, цель которых улучшить условия для зрителей.
На арене с новым названием будут принимать гостей «Локомотив-Казанка» и молодежный состав «Локо», а это более 30 официальных матчей за сезон! Следовательно, на нашей территории резко возрастет количество событий. Мы намерены развлекать болельщиков и на этих молодежных матчах. Стремимся к тому, чтобы посещение стадиона в Черкизове вошло в привычку для жителей близлежащих районов и всего Восточного округа столицы.
— Почему вторая команда получит название не «Локомотив-2», а «Локомотив-Казанка»?
— Это дань уважения нашей истории. Команда, которая является прародителем футбольного «Локо», называлась «Казанка». Этот проект представляется нам особенно интересным с точки зрения развития по сути нового бренда. Наша молодежь может стать проводником самых смелых идей — это и имиджевые проекты, и позиционирование: мы — веселые, коммуникабельные, открытые….
— Что ждет главную арену?
— Стадиону «Локомотив» по истечении 15 лет интенсивной эксплуатации необходимы вложения, приобретение нового оборудования. На время летнего перерыва мы запланировали ряд работ на стадионе.
К примеру, по «внутреннему периметру» арены вместо старых двух появятся четыре новых табло, и в программе матча мы сможем использовать современные мультимедийные технологии. Планируем изменения в ложах — уровень комфорта и сервиса вырастет. Мы констатируем, что спрос на билеты
И — наконец — запланирована замена кресел на стадионе. Это не просто обновление зрительского места, но и видение дизайнеров. Сейчас установлены кресла разных цветов, по разметке 2002-го года: там и оранжевый, и белый, и синий… Дизайнеры же стремятся подобрать более гармоничную и понятную нашим болельщикам цветовую гамму.
Что касается газона, то менять его не планируем, он признан одним из лучших в России.
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