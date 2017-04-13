«Сделаем все, чтобы сохранить Бердыева». «Ростов» ответил на важные вопросы

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В последнее время вокруг донского клуба ходит много слухов. Гуськов решил прояснить некоторые вопросы.

О БЕРДЫЕВЕ

— Нам важно, чтобы нынешний тренерский штаб остался в «Ростове». Много игроков приходит именно за тренером. Хочется сохранить стабильность, которая у нас сейчас есть. Недавно была встреча губернатора области Василия Голубева с Курбаном Бердыевым. Окончательное решение о продолжении сотрудничества будет приниматься после окончания чемпионата. В мае мы сделаем все, чтобы сохранить Бердыева и его тренерский штаб.

— Что касается финансовых условий для тренеров, то сейчас они удовлетворяют обе стороны. После конца сезона эти условия будут пересматриваться, в большую или меньшую сторону — это уже предмет договоренностей.

О ДОЛГАХ

— На сегодняшний день клуб постоянно выплачивает регулярные расходы, но и ищет средства для погашения кредиторской задолженности. Эти долги сведены к минимуму. Основному составу футболистов и тренерскому штабу выплачена зарплата за январь, в апреле мы начнем погашать февраль. По премиальным мы «закрыли» Лигу чемпионов, Лигу Европы и первый отрезок чемпионата России.

О ПРЕМИАЛЬНЫХ ЗА ЕВРОКУБКИ

— Клуб не только осуществил текущие платежи, но и закрыл много долгов, которые были накоплены в период с 2012 по 2015 год. Часть денег от Лиги чемпионов ушла на бонусы футболистам и тренерскому штабу. Большую часть средств мы направили на погашение задолженности по налогам.

— Мы правильно сделали, что первые деньги от УЕФА направили на погашение долгов по фонду оплаты труда. Когда люди из УЕФА делали проверку, то их приятно удивило, что «Ростов» поступил таким образом.

О ВОЗМОЖНОЙ ПРОДАЖЕ КЛУБА

— Мы провели ряд изменений в структуре управления клубом. В менеджменте «Ростова» появились новые люди. Кроме этого, были уменьшены должностные оклады руководящего состава клуба, сокращен штат. Сейчас клуб работает стабильно, надеемся, что проделанные изменения привлекут новых спонсоров. Если серьезный покупатель захочет приобрести «Ростов», то Правительство Ростовской области готово за символическую сумму продать свои акции.

О СОХРАНЕНИИ ИГРОКОВ

— С игроками, в которых «Ростов» заинтересован, мы готовы обсуждать индивидуальные условия, сейчас по этому направлению мы уже работаем и надеемся, что нам удастся сохранить ведущих футболистов. Что касается нашей трансферной политики, не бывает, чтобы было 100-процентное попадание. Периодически с рядом игроков клуб расстается. Так же произойдет и в конце сезона.