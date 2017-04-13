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13 апреля 2017, 17:09 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

На первый матч «Зенита» на новом стадионе пустят 20 500 зрителей

Продажа билетов на матч 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал» стартует 17 апреля, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Игра состоится 22 апреля и станет первой официальной на новом стадионе «Санкт-Петербург». Планируется, что поединок смогут посмотреть с трибун 20 500 зрителей при вместимости 67 800 человек. Впоследствии число зрителей планируется увеличить.

Стоимость билетов варьируется от 700 до 2300 рублей. Владельцы абонементов в кассах смогут получить пригласительные билеты.

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Все билеты на матч «Спартак» — «Зенит» проданы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» объявил, что все билеты на матч 23-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» проданы. Об этом сообщается на сайте красно-белых.
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