На первый матч «Зенита» на новом стадионе пустят 20 500 зрителей
Продажа билетов на матч 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал» стартует 17 апреля, сообщает официальный сайт
сине-бело-голубых.
Игра состоится 22 апреля и станет первой официальной на новом стадионе «Санкт-Петербург». Планируется, что поединок смогут посмотреть с трибун 20 500 зрителей при вместимости 67 800 человек. Впоследствии число зрителей планируется увеличить.
Стоимость билетов варьируется от 700 до 2300 рублей. Владельцы абонементов в кассах смогут получить пригласительные билеты.
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