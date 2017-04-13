ФК ЦСКА усилил меры безопасности перед матчем с «Ростовом»

«В связи с усилением мер безопасности на оставшихся домашних играх на “ВЭБ-Арене”, включая субботний матч с “Ростовом”, увеличен список предметов, запрещенных к проносу на трибуну. На стадион не будут допущены посетители с рюкзаками и сумками. Вы можете воспользоваться камерой хранения, расположенной у пандуса, чтобы на время матча оставить свои личные вещи там», — говорится в сообщении.

Матч ЦСКА — «Ростов» пройдет 15 апреля, начало — 14:30 мск.