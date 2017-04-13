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13 апреля 2017, 15:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Все билеты на матч «Спартак» — «Зенит» проданы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» объявил, что все билеты на матч 23-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» проданы. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Матч пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие-Арена», начало — 20:00 мск. Вместимость арены — 45 360 зрителей.

«Все билеты на матч с “Зенитом” проданы онлайн. В кассах билетов нет», — говорится в сообщении.

После 22 туров «Спартак» с 51 очком лидирует в турнирной таблице, «Зенит» с 43 баллами располагается на третьей строчке.

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