Как стало известно «СЭ» от источника в РФС, знакомого с ситуацией, сегодня Комиссия по сертификации стадионов РФС удовлетворила заявку «Зенита» на выдачу сертификата для проведения официальных футбольных матчей под эгидой РФС на арене «Санкт-Петербург».