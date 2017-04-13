Комиссия РФС нашла на арене «Санкт-Петербург» серьезные недоработки

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При этом комиссия указала на ряд серьезных недоработок при подготовке стадиона к проведению матчей.

Напомним, что ранее сообщалось о плохом состоянии поля, плохих условиях проведения телетрансляций и работы пресс-центра.

По нашим данным, комиссия отметила, что сертификат будет действителен только при условии устранения собственником объекта (администрация Санкт-Петербурга. — Прим. «СЭ») недочетов до даты проведения первого матча.

Напомним, что первый матч на арене «Санкт-Петербург» намечен на 22 апреля, когда «Зенит» будет принимать «Урал» в рамках 24-го тура чемпионата России.