Комиссия РФС нашла на арене «Санкт-Петербург» серьезные недоработки
Как стало известно «СЭ» от источника в РФС, знакомого с ситуацией, сегодня Комиссия по сертификации стадионов РФС удовлетворила заявку «Зенита» на выдачу сертификата для проведения официальных футбольных матчей под эгидой РФС на арене «Санкт-Петербург».
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При этом комиссия указала на ряд серьезных недоработок при подготовке стадиона к проведению матчей.
Напомним, что ранее сообщалось о плохом состоянии поля, плохих условиях проведения телетрансляций и работы
По нашим данным, комиссия отметила, что сертификат будет действителен только при условии устранения собственником объекта (администрация
Напомним, что первый матч на арене «Санкт-Петербург» намечен на 22 апреля, когда «Зенит» будет принимать «Урал» в рамках 24-го тура чемпионата России.
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