Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29418140/
13 апреля 2017, 15:26 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Комиссия РФС нашла на арене «Санкт-Петербург» серьезные недоработки

Как стало известно «СЭ» от источника в РФС, знакомого с ситуацией, сегодня Комиссия по сертификации стадионов РФС удовлетворила заявку «Зенита» на выдачу сертификата для проведения официальных футбольных матчей под эгидой РФС на арене «Санкт-Петербург».

Как стало известно СЭ от источника в <span class=error>РФС</span> знакомого с ситуацией сегодня Комиссия по сертификации стадионов <span class=error>РФС</span> удовлетворила заявку Зенита на выдачу сертификата для проведения официальных футбольных матчей под эгидой <span class=error>РФС</span> на арене Санкт-Петербург. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

При этом комиссия указала на ряд серьезных недоработок при подготовке стадиона к проведению матчей.

Напомним, что ранее сообщалось о плохом состоянии поля, плохих условиях проведения телетрансляций и работы пресс-центра.

По нашим данным, комиссия отметила, что сертификат будет действителен только при условии устранения собственником объекта (администрация Санкт-Петербурга. — Прим. «СЭ») недочетов до даты проведения первого матча.

Напомним, что первый матч на арене «Санкт-Петербург» намечен на 22 апреля, когда «Зенит» будет принимать «Урал» в рамках 24-го тура чемпионата России.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Все билеты на матч «Спартак» — «Зенит» проданы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» объявил, что все билеты на матч 23-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» проданы. Об этом сообщается на сайте красно-белых.
Еще 7 новостей  Все новости
13 апреля

Как Владимир Быстров назвал нынешний "Зенит". Эксклюзив

"Динамо" предложило Погребняку расторгнуть контракт. Он ответил

В нашем футболе появился Терминатор. Кто готов помочь сборной