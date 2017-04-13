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13 апреля 2017, 14:55 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Семин: Практически все футболисты «Локомотива» работают в общей тренировочной группе

Практически все футболисты «Локомотива» работают в общей тренировочной группе перед матчем 23-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом», заявил главный тренер московской команды Юрий Семин.

Встреча «Локомотива» и «Арсенала» пройдет в воскресенье в Туле. В матче предыдущего тура премьер-лиги с «Ростовом» 9 апреля (0:0) Семин заявил, что не стал выпускать на поле нападающего Ари и полузащитника Владислава Игнатьева из-за повреждений у игроков.

«В среду мы начали подготовку к матчу с “Арсеналом”. Практически все футболисты работают в общей группе. С составом определимся накануне игры. Вполне возможно, внесем изменения. Что касается “Арсенала”, команда серьезно изменилась и выдала ряд хороших матчей. Будет сложно», — сказал Семин, слова которого приводит официальный сайт «Локомотива».

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