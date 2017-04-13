Семин: Практически все футболисты «Локомотива» работают в общей тренировочной группе
Практически все футболисты «Локомотива» работают в общей тренировочной группе перед матчем 23-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом», заявил главный тренер московской команды Юрий Семин.
Встреча «Локомотива» и «Арсенала» пройдет в воскресенье в Туле. В матче предыдущего тура
«В среду мы начали подготовку к матчу с “Арсеналом”. Практически все футболисты работают в общей группе. С составом определимся накануне игры. Вполне возможно, внесем изменения. Что касается “Арсенала”, команда серьезно изменилась и выдала ряд хороших матчей. Будет сложно», — сказал Семин, слова которого приводит официальный сайт «Локомотива».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter