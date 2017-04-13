Футболист ЦСКА Миланов приступил к занятиям в общей группе и готов сыграть с «Ростовом»
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Георги Миланов восстановился от травмы колена, приступил к занятиям в общей группе и готов принять участие в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом». Об этом ТАСС сообщил агент игрока Миро Димитров.
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В конце марта 25-летний полузащитник получил травму колена, находясь в расположении национальной команды Болгарии. Позже Димитров сообщил ТАСС, что игрок может пропустить около трех недель.
«Я вчера (12 апреля) разговаривал с ним, он приступил к занятиям в общей группе. Ему повезло, он очень быстро смог восстановиться от травмы и сможет сыграть с “Ростовом”, если, конечно, главный тренер (Виктор Гончаренко) его выпустит», — сказал Димитров.
В текущем сезоне Миланов провел 24 матча за ЦСКА во всех турнирах, забил в них три мяча, выполнил одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. Игра с «Ростовом» состоится в субботу на домашнем стадионе армейцев.
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