Нобоа: «Ростов» действительно закрыл перед нами все долги за 2016 год

Ранее первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что «Ростов» в настоящее время не имеет перед футболистами и тренерским составом задолженностей по заработной плате и по премиальным.



«Ростов» действительно закрыл перед нами все долги по зарплате и премиальным за 2016 год, — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.