Нобоа: «Ростов» действительно закрыл перед нами все долги за 2016 год
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подтвердил, что руководство погасило все долги по зарплате и премиальным за прошлый год.
Ранее первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что «Ростов» в настоящее время не имеет перед футболистами и тренерским составом задолженностей по заработной плате и по премиальным.
«Ростов» действительно закрыл перед нами все долги по зарплате и премиальным за 2016 год, — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
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