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13 апреля 2017, 14:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Нобоа: «Ростов» действительно закрыл перед нами все долги за 2016 год

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подтвердил, что руководство погасило все долги по зарплате и премиальным за прошлый год.

Ранее первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что «Ростов» в настоящее время не имеет перед футболистами и тренерским составом задолженностей по заработной плате и по премиальным.

«Ростов» действительно закрыл перед нами все долги по зарплате и премиальным за 2016 год, — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

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УЕФА не имеет серьезных претензий к финансовому состоянию «Ростова»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Проверка «Ростова» на соответствие правилам финансового fair play показала, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет к клубу серьезных претензий относительно финансового состояния. Об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор клуба Игорь Гуськов.
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