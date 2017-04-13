Неистовый Луческу. Как тренер «Зенита» ведет себя в кризисные моменты

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«Советский спорт» решил выяснить, как ведет себя в таких ситуациях главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу, на которого в последнее время обрушилось немало критики. Рассказать об это мы попросили Руслана Мармазова, который десять лет отработал в «Шахтере» рядом с румынским специалистом.

Когда мня спрашивают, как ведет себя Мирча Луческу в кризисные моменты, перед жизненно важными матчами (а спрашивают, почему-то это многим интересно), я всегда хочу сказать примерно так: «Он гоняет игроков по полю пинками, разбивает лобовое стекло в клубном автобусе, выпивает залпом бутылку доброй румынской цуйки, зовет скрипачей, неистово пляшет, делает двойной фляк назад, а уж после этого, посветлевший лицом и спокойный, выводит команду на матч. Который, разумеется, выигрывает». Такая версия пользовалась бы определенным спросом у публики, но она не вполне корректна.

ПРИЗЫ В РАЗДЕВАЛКУ

Мой десятилетний опыт работы с Луческу связан с донецким «Шахтёром». Мистер трудился там главным тренером, а я руководил пресс-службой. Извилистые дорожки турниров, и вплоть до высочайших, вовсе не всегда были уставлены банками с вареньем. Случались субстанции иного порядка. Но! Луческу слишком сложный, мудреный тренерский организм, чтобы в случае трудностей вести себя прогнозируемо. Внешне он внезапен и хаотичен. За этим стоит тонкий расчет, какое-то особое его видение ситуации. Это и есть опыт.

Самый, пожалуй, яркий… Нет, не яркий даже, а иносказательный случай мотивации игроков связан с домашним матчем дончан против «Барселоны» в октябре 2008 года. Тогда Луческу пригласил меня и сказал: надо-де организовать, чтобы наши кубки перед игрой стояли в раздевалке «Шахтёра».

Он заказал в Турции большущие такие серебряные вазы. Эти произведения искусства символизировали победы команды под предводительством Луческу. Не копии завоеванных трофеев, но именно что символы. И с его, Мистера, персональным вензелем.

Он сказал: «Руслан, я хочу, чтобы игрОки (у него всегда получалось ударение на “О”) вспомнили наши бОльшие победы». Это было красиво. Понятно, кубки доставили, и ведь почти сработало! Но знаменитый скандал, когда футболисты «Барсы» сыграли не по-джентльменски и сравняли счет, а потом вырвали победу, несколько подорвал веру в такой метод (на 87-й минуте при счете 1:0 игроки «Шахтера» выбили мяч в аут, думая, что их партнер получил травму. «Барселона» мяч сопернику не вернула и провела голевую атаку — прим.ред.).

Как же неистов был Луческу после игры! Бог мой! Чуть не разорвал в подтрибунном помещении Пепа Гвардиолу на лоскутки, что твой Влад Цепеш турецкого янычара. Едва не ушел в отставку. Я видел его глаза в тот миг, он мог. А шел, напоминаю, 2008 год. «Шахтёр» вполне мог остаться без исторического Кубка УЕФА-2009.

«ДАЙ КАРТОШКУ!»

А бывали и другие варианты. Когда Луческу, например, прессовал судейский корпус. Весь вместе взятый и персонально, по индивидуумам. В новейшее время он уже высказывал опасения по поводу московских судей, которые обслуживают матчи «Зенита»? Вот! На Украине это были киевские судьи, не ровно и с излишним почтением дышащие в сторону киевского же «Динамо».

Что занятно, в этом вопросе Луческу может быть сколь прав, столь и не прав. Увы, любые рефери дают поводы для подозрений. А раз уж большинство в судейском корпусе России — москвичи (в украинском — киевляне), поводов для критики, выпадов и всякого рода возмущений может быть сколько угодно. Уверен, суди «Спартак» (ЦСКА, не важно) исключительно питерские бригады, волнений бы хватило с лихвой, особенно когда у московских клубов не все ладно.

Но! Тут у Луческу запрятана одна из его хитростей. Прессуя судей, или, скажем, слегка глумясь над ними, он, во-первых, авансом напоминает: «Высоко сижу, далеко гляжу». И не забуду, не прощу, если что. Во-вторых, отвлекает внимание на себя. Ненавидят его арбитры? И ладно, любви их никто не искал. Игроков же трогать не надо.

Забавный вспомнил случай, когда Луческу, еще не так долго бывший в «Шахтёре», в ходе какого-то матча орал (кстати, вот что умеет делать зычно) судье: «Дай картошку!» Все немного удивились, конечно. С чего бы картошку? И прямо сейчас? Оказалось, требует для противника карточку. Мда….

ШОКОЛАД НА КРАЮ КАНАВЫ

Нет, вы не подумайте, вульгарно напихать игрокам Луческу тоже горазд. Но всегда без оскорблений, в тему, по делу. Это общее место. Рутина тренерской работы, когда кнутом попотчевать, когда пряником наказать….

Случалось, когда «Донбасс Арена» была уже почти достроена, оставалась укладка газона и отделочные работы, а у команды произошел перекос в игре, футболистов зазвали в чашу нового стадиона. Там прозвучало: мол, видите красота какая, а не выйдет «Шахтёр» в Лигу чемпионов и нечего тут играть. Останемся на старом поле. Говорил это, правда, президент клуба Ринат Ахметов, но с Луческу у них тандем был сильный. Умели дать стимулирующие импульсы. Да, и финансовые тоже! Но и моральные не забывали.

Возили игроков перед матчем с шефской миссией в детский онкогематолический центр. Или покупали дом для многодетной семьи… Есть масса способов зарядить команду на результат в трудный момент. Главное же, чтобы игроки поняли философию тренера. Поймут — полный шоколад. Не поймут — канава и забвение. Тренеру в первую очередь. А футболисты с ним в связке.