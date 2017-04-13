Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29416236/
13 апреля 2017, 14:09 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Томь» продлила контракт с футболистом команды Сасиным до лета 2020 года

Футбольный клуб «Томь» на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим команды Дмитрием Сасиным.

Как сообщается, 20-летний форвард подписал с томской командой соглашение сроком до конца сезона-2019/20. Предыдущее соглашения Сасина с «Томью» истекало по окончанию следующего сезона.

Сасин является воспитанником «Томи» и начал выступать за взрослую команду томичей в 2016 году. В нынешнем сезоне нападающий провел 5 матчей за «Томь» в чемпионате России.

Томь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы