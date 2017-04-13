«Томь» продлила контракт с футболистом команды Сасиным до лета 2020 года
Футбольный клуб «Томь» на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим команды Дмитрием Сасиным.
Как сообщается, 20-летний форвард подписал с томской командой соглашение сроком до конца сезона-2019/20. Предыдущее соглашения Сасина с «Томью» истекало по окончанию следующего сезона.
Сасин является воспитанником «Томи» и начал выступать за взрослую команду томичей в 2016 году. В нынешнем сезоне нападающий провел 5 матчей за «Томь» в чемпионате России.
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