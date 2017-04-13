«Томь» продлила контракт с футболистом команды Сасиным до лета 2020 года

Как сообщается, 20-летний форвард подписал с томской командой соглашение сроком до конца сезона-2019/20. Предыдущее соглашения Сасина с «Томью» истекало по окончанию следующего сезона.

Сасин является воспитанником «Томи» и начал выступать за взрослую команду томичей в 2016 году. В нынешнем сезоне нападающий провел 5 матчей за «Томь» в чемпионате России.