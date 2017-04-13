Грасия: Высоко ценю поддержку, которую мне оказывает президент «Рубина»

«Я очень благодарен и высоко ценю поддержку, которую оказывает президент клуба, и для тренера эта поддержка очень важна. Я понимаю, что в связи с результатом могут звучать те или иные мнения. Я же как тренер должен сконцентрироваться на своей работе, но понимаю, что во главу угла при оценке тренера ставится результат.



Изменения в составе перед игрой с “Краснодаром”? Вы ведь не можете мне сказать, как будет играть “Краснодар”? Нет. Я тоже не могу точно сказать. “Краснодар” — это уже сформированная команда, она играет по схожей модели. Мы можем это наблюдать и в матчах чемпионата, могли наблюдать в еврокубках. Что касается наших построений, то у нас были изменения в последних матчах, мы перешли на другую схему игры. Я сейчас не буду заранее говорить, по какой схеме мы будем играть, какие тактические принципы будут использоваться. Но к матчу мы готовимся и все эти аспекты изучаем.



Почему не играет Кузьмин? Потому что в настоящий момент в составе выходит Мориц Бауэр», — цитирует Грасию пресс-служба «Рубина».