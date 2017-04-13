К Ещенко проявляют интерес три клуба РФПЛ

По информации источника, заинтересованность к игроку есть со стороны «Ростова», «Рубина» и «Динамо».

Ранее стало известно, что тренерский штаб «Спартака» и лично главный тренер Массимо Каррера недовольны уровнем игры Андрея Ещенко. Итальянский специалист хочет видеть на позиции крайнего правого защитника более высококлассного футболиста, способного не только усилить оборонительную линию, но и добавить остроты атакующим действиям команды.