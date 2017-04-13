Канунников занимается в общей группе «Рубина», Самбрано пропустил тренировку

Ранее сообщалось, что форвард получил повреждение в расположении сборной России. Защитник Карлос Самбрано пропустил тренировочное занятие.

Напомним, что в ближайшем матче «Рубин» сыграет с «Краснодаром». Встреча 23-го тура чемпионата России пройдет 15 апреля в Казани, начало игры — в 19.30 по московскому времени. (Артур ЕНИКЕЕВ).