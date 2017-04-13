Канунников занимается в общей группе «Рубина», Самбрано пропустил тренировку
Нападающий «Рубина» Максим Канунников, пропустивший несколько матчей
из-за травмы, вернулся в общую группу казанцев.
Ранее сообщалось, что форвард получил повреждение в расположении сборной России. Защитник Карлос Самбрано пропустил тренировочное занятие.
Напомним, что в ближайшем матче «Рубин» сыграет с «Краснодаром». Встреча 23-го тура чемпионата России пройдет 15 апреля в Казани, начало игры — в 19.30 по московскому времени. (Артур ЕНИКЕЕВ).
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