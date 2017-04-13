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13 апреля 2017, 12:35 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Канунников занимается в общей группе «Рубина», Самбрано пропустил тренировку

Нападающий «Рубина» Максим Канунников, пропустивший несколько матчей из-за травмы, вернулся в общую группу казанцев.

Ранее сообщалось, что форвард получил повреждение в расположении сборной России. Защитник Карлос Самбрано пропустил тренировочное занятие.

Напомним, что в ближайшем матче «Рубин» сыграет с «Краснодаром». Встреча 23-го тура чемпионата России пройдет 15 апреля в Казани, начало игры — в 19.30 по московскому времени. (Артур ЕНИКЕЕВ).

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