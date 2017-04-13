ЦСКА не стал повышать цены на абонементы сезона-2017/18
ЦСКА объявил, что 17 апреля будет дан старт продаж абонементов для болельщиков на сезон-2017/18, при этом их цена не будет отличаться от нынешнего сезона.
«Мы приняли решение не повышать стоимость абонементов, поэтому она будет точно такой же, как и на первый сезон на новом “армейском” стадионе», — говорится на официальном сайте столичного клуба.
Отмечается, что обладатели действующих абонементов смогут выкупить своё место с 17 апреля по 17 мая с 10-процентной скидкой. Абонементы дают право посещения всех 15 домашних матчей в РФПЛ сезона-2017/18, а также получение приоритетного права покупки билетов на домашние еврокубковые матчи.
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