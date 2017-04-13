«Ростов» погасил перед игроками все долги по зарплате и премиальным

Об этом сообщил сегодня первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.



«Фактически на сегодняшний день клубу удалось не только выплачивать регулярные расходы, но и изыскивать средства на погашение кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность на сегодняшний день фактически сведена к минимуму.



Долгов перед футболистами, перед тренерским составом ни по заработной плате, ни по премиальным не существует. В марте мы выплатили премиальные за первый круг чемпионата России 2016−2017 годов, а также за выступление команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы», — цитирует Гуськова Don24.