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13 апреля 2017, 12:30 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» погасил перед игроками все долги по зарплате и премиальным

«Ростов» в настоящее время не имеет перед футболистами и тренерским составом задолженностей по заработной плате и по премиальным.

Ростов в настоящее время не имеет перед футболистами и тренерским составом задолженностей по заработной плате и по премиальным. Увеличить
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Об этом сообщил сегодня первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

«Фактически на сегодняшний день клубу удалось не только выплачивать регулярные расходы, но и изыскивать средства на погашение кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность на сегодняшний день фактически сведена к минимуму.

Долгов перед футболистами, перед тренерским составом ни по заработной плате, ни по премиальным не существует. В марте мы выплатили премиальные за первый круг чемпионата России 2016−2017 годов, а также за выступление команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы», — цитирует Гуськова Don24.

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Гуськов: Долги перед футболистами «Ростова» за февраль будут погашены в апреле

Гуськов: Долги перед футболистами «Ростова» за февраль будут погашены в апреле

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Задолженности по заработной плате за февраль перед игроками футбольного клуба «Ростов» будут погашены в апреле. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-губернатор Ростовской области, куратор клуба Игорь Гуськов.
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