СМИ: Три клуба РФПЛ интересуются защитником «Спартака» Ещенко

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Ряд российских клубов проявляет интерес к защитнику московского «Спартака» Андрею Ещенко.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на осведомленный источник, за 33-летним футболистом следят представители «Ростова», «Рубина» и московского «Динамо», который досрочно обеспечил себе выход в РФПЛ.

Ранее газета «Известия» писала, что руководство «Спартака» рассматривает возможность прекращения трудовых отношений с Ещенко по окончании сезона. Контракт футболиста истекает летом 2017 года.

За свою профессиональную карьеру Андрей Ещенко успел поиграть во многих клубах российской премьер-лиги, среди которых нижегородская «Волга», краснодарская «Кубань», махачкалинский «Анжи», а также московские «Локомотив» и «Динамо».

В июне 2016 года защитник на правах свободного агента перешел в «Спартак», подписав контракт с клубом по схеме «1+1». В текущем сезоне Ещенко провел 19 матчей, в которых однажды забил и отдал голевую передачу.