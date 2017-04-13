СМИ: Три клуба РФПЛ интересуются защитником «Спартака» Ещенко
За 33-летним футболистом следят представители «Ростова», «Рубина» и московского «Динамо».
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Ряд российских клубов проявляет интерес к защитнику московского «Спартака» Андрею Ещенко.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на осведомленный источник, за 33-летним футболистом следят представители «Ростова», «Рубина» и московского «Динамо», который досрочно обеспечил себе выход в РФПЛ.
Ранее газета «Известия» писала, что руководство «Спартака» рассматривает возможность прекращения трудовых отношений с Ещенко по окончании сезона. Контракт футболиста истекает летом 2017 года.
За свою профессиональную карьеру Андрей Ещенко успел поиграть во многих клубах российской
В июне 2016 года защитник на правах свободного агента перешел в «Спартак», подписав контракт с клубом по схеме «1+1». В текущем сезоне Ещенко провел 19 матчей, в которых однажды забил и отдал голевую передачу.
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