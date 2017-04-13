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13 апреля 2017, 11:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гуськов: Долги перед футболистами «Ростова» за февраль будут погашены в апреле

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Задолженности по заработной плате за февраль перед игроками футбольного клуба «Ростов» будут погашены в апреле. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-губернатор Ростовской области, куратор клуба Игорь Гуськов.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал ТАСС что долги перед футболистами остаются за один месяц. Увеличить
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Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал ТАСС, что долги перед футболистами остаются за один месяц. При этом, по его словам, финансирование клуба не ухудшается.

«Осенью 2016 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел проверку “Ростова”, такой финансовый “фейр-плей”: есть заключение, оценили работу по оздоровлению финансов положительно, никаких штрафных санкций клуб не получил и получил в полном объеме премиальные за Лигу чемпионов, — сказал Гуськов. — Сформированы определенные принципы по выплате зарплаты: техническому персоналу зарплата осуществляется точно в сроки каждый месяц, никакой задолженности нет, а в последнюю очередь заработную плату получает руководство клуба. На сегодняшний день зарплата основному составу футболистов и тренерскому штабу выплачена за январь месяц, а в апреле мы начнем выплату за февраль».

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Новости Премьер-лиги

Гуськов: «Ростову» очень важно сохранить нынешний тренерский штаб

Гуськов: «Ростову» очень важно сохранить нынешний тренерский штаб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» очень заинтересован в сохранении нынешнего тренерского штаба команды. Об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор клуба Игорь Гуськов.
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