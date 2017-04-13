Гуськов: Долги перед футболистами «Ростова» за февраль будут погашены в апреле

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал ТАСС, что долги перед футболистами остаются за один месяц. При этом, по его словам, финансирование клуба не ухудшается.

«Осенью 2016 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел проверку “Ростова”, такой финансовый “фейр-плей”: есть заключение, оценили работу по оздоровлению финансов положительно, никаких штрафных санкций клуб не получил и получил в полном объеме премиальные за Лигу чемпионов, — сказал Гуськов. — Сформированы определенные принципы по выплате зарплаты: техническому персоналу зарплата осуществляется точно в сроки каждый месяц, никакой задолженности нет, а в последнюю очередь заработную плату получает руководство клуба. На сегодняшний день зарплата основному составу футболистов и тренерскому штабу выплачена за январь месяц, а в апреле мы начнем выплату за февраль».