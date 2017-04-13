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13 апреля 2017, 11:55 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гуськов: «Ростову» очень важно сохранить нынешний тренерский штаб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» очень заинтересован в сохранении нынешнего тренерского штаба команды. Об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор клуба Игорь Гуськов.

Главным тренером Ростова согласно заявке команды является Иван Данильянц <nobr>де-факто </nobr>же Ростов возглавляет Курбан Бердыев официально занимающий должность <nobr>вице-президента </nobr>— тренера. Увеличить
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Главным тренером «Ростова», согласно заявке команды на сезон-2016/17, является Иван Данильянц. Де-факто же «Ростов» возглавляет Курбан Бердыев, официально занимающий должность вице-президента — тренера. Также в тренерский штаб команды входят Дмитрий Кириченко, Виталий Кафанов, Якуб Уразсахатов, Александр Мацюра, Владимир Кулаев, Юрий Санчес Солано, Хосе Пастор Верчили.

«Очень важно, чтобы тренерский штаб сохранился в том составе, который есть сейчас. Некоторые игроки приходят за тренером. Нам очень важно, чтобы стабильность сохранилась», — сказал Гуськов.

На вопрос, удовлетворяет ли финансовый план «Ростова» на 2017 год тренеров команды, Гуськов ответил: «Что касается текущей ситуации, то условия действующих контрактов удовлетворяют обе стороны. После завершения сезона условия будут пересматриваться, в большую или меньшую сторону — это уже предмет договоренностей. В прогнозируемом бюджете мы заложили (на контракты тренеров) те суммы, которые есть на сегодняшний день».

«Ростов» занимает восьмое место в чемпионате России сезона-2016/17, в 22 матчах набрав 32 очка. При этом в российском первенстве-2015/16 он занял второе место, выйдя в Лигу чемпионов, где занял третье место в группе. В Лиге Европы, куда попал из Лиги чемпионов, «Ростов» добрался до 1/8 финала.

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