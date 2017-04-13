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13 апреля 2017, 11:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА не собирается продлевать контракт с Чепчуговым

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА не собирается продлевать контракт с голкипером Сергеем Чепчуговым.

Соглашение футболиста истекает в июне 2017 года. С большой долей вероятности с нового сезона у «армейцев» будет новый второй вратарь.

Сергей Чепчугов выступает за ЦСКА с 2010 года, куда на правах свободного агента перешёл из «Сибири». В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 2 матчах и пропустил 2 гола.

За семь лет Чепчугов провёл за «армейцев» 28 матчей и пропустил 33 гола.

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