ЦСКА не собирается продлевать контракт с Чепчуговым
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА не собирается продлевать контракт с голкипером Сергеем Чепчуговым.
Соглашение футболиста истекает в июне 2017 года. С большой долей вероятности с нового сезона у «армейцев» будет новый второй вратарь.
Сергей Чепчугов выступает за ЦСКА с 2010 года, куда на правах свободного агента перешёл из «Сибири». В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 2 матчах и пропустил 2 гола.
За семь лет Чепчугов провёл за «армейцев» 28 матчей и пропустил 33 гола.
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