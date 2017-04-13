Власти: Основной акционер ФК «Ростов» готов продать клуб, если найдется покупатель

«На сегодняшний день клуб работает стабильно. Мы очень рассчитываем, что проделанная работа привлечет клубу спонсоров. Если будет серьезный покупатель, правительство за чисто символическую сумму готово продать акции. Для нас важно, чтобы был серьезный партнер, который будет в состоянии сформировать бюджет, позволивший бы клубу стабильно работать. Уже есть интерес, несколько компаний получили от нас информацию об условиях, по которым правительство готово принять решение о продаже акций», — пояснил Гуськов, не уточнив, какие компании на данный момент проявили интерес к покупке клуба.

По словам Гуськова, в настоящий момент титульного спонсора у ростовчан нет.

«Мы находимся в постоянной работе с различными компаниями и организациями. К сожалению, в данный момент нет титульного спонсора. Более 10 различных фирм оказывают спонсорскую помощь. Порядка 100 миллионов рублей поступило на расчетный счет клуба с января 2017 года», — рассказал он.

Ранее титульный спонсор компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону» была исключена из списка спонсоров ФК «Ростов», опубликованном на его сайте. Также, по словам Гуськова, «Группа Агроком» в одностороннем порядке расторгла контракт с клубом.