Правительство может продать акции клуба «Ростов» за символическую сумму
Долгов перед игроками и тренерским штабом футбольного клуба «Ростов» ни по премиальным, ни по зарплате нет. В этом журналистов заверил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По его словам, в марте футболистам и тренерам выплатили премиальные за успешное участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА, а также за участие в РФПЛ.
«Клуб работает стабильно, финансовое положение оздоровлено. Мы надеемся, что это привлечет спонсоров. Ведется ряд переговоров с компаниями. Если будет серьезный покупатель, то правительство Ростовской области готово за символическую сумму продать свои акции», — сказал Гуськов, который с 2016 года курирует ситуацию в команде.
Он также подчеркнул, что власти гарантируют помощь клубу со своей стороны в будущем.
«Ранее команда с долгами никому не была интересна, сейчас ситуация кардинально изменилась, и это может положительно повлиять на продажу. УЕФА проводили финансовую проверку клуба. Инспекторы оценили работу по оздоровлению ситуации положительно», — отметил первый замгубернатора.
Напомним, у футбольного клуба «Ростов», успешно дебютировавшего в сезоне 2016/17 в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА, остро стоял финансовый вопрос в 2016 году, несмотря на «серебро» российского чемпионата.
Проблемы в команде возникли после того, как пост главного тренера
«Футболистов не должны беспокоить финансовые вопросы, иначе страдает спортивная составляющая», — прокомментировал тогда первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter