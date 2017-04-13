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13 апреля 2017, 11:08 | Футбол: Премьер-лига | ИА REGNUM

Правительство может продать акции клуба «Ростов» за символическую сумму

Долгов перед игроками и тренерским штабом футбольного клуба «Ростов» ни по премиальным, ни по зарплате нет. В этом журналистов заверил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

Власти уверяют что долгов ни по премиальным ни по зарплате в команде нет. Увеличить
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По его словам, в марте футболистам и тренерам выплатили премиальные за успешное участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА, а также за участие в РФПЛ.

«Клуб работает стабильно, финансовое положение оздоровлено. Мы надеемся, что это привлечет спонсоров. Ведется ряд переговоров с компаниями. Если будет серьезный покупатель, то правительство Ростовской области готово за символическую сумму продать свои акции», — сказал Гуськов, который с 2016 года курирует ситуацию в команде.

Он также подчеркнул, что власти гарантируют помощь клубу со своей стороны в будущем.

«Ранее команда с долгами никому не была интересна, сейчас ситуация кардинально изменилась, и это может положительно повлиять на продажу. УЕФА проводили финансовую проверку клуба. Инспекторы оценили работу по оздоровлению ситуации положительно», — отметил первый замгубернатора.

Напомним, у футбольного клуба «Ростов», успешно дебютировавшего в сезоне 2016/17 в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА, остро стоял финансовый вопрос в 2016 году, несмотря на «серебро» российского чемпионата.

Проблемы в команде возникли после того, как пост главного тренера жёлто-синих покинул Курбан Бердыев. О своём решении он заявил в связи с долгами. Но после разрешения вопроса он вернулся в команду на пост вице-президента клуба и тренера.

«Футболистов не должны беспокоить финансовые вопросы, иначе страдает спортивная составляющая», — прокомментировал тогда первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

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