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13 апреля 2017, 10:57 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Власти: Долгов по зарплате перед футболистам и тренерами ФК «Ростов» нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Долгов по заработной плате и премиальным перед футболистами и тренерами ФК «Ростов» на данный момент нет, сообщил журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Ранее в марте правительство Ростовской области сообщало, что общая задолженность футбольного клуба «Ростов», включая налоги и премиальные игрокам и тренерам, составляет 360 миллионов рублей, из которых основная часть долга — налоги на фонд оплаты труд (около 250 миллионов рублей), а вторая часть — премиальные основному составу и тренерам за осенние игры (около 110 миллионов рублей).

«Фактически на сегодняшний день клубу удалось не только выплачивать регулярные расходы, но и изыскивать средства на погашения кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность на сегодняшний день фактически сведена к минимуму. Долгов перед футболистами, перед тренерским составом ни по заработной плате, ни по премиальным не существует. В марте мы выплатили премиальные за первый круг чемпионата России 2016−17 годов, за выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы», — пояснил Гуськов.

Он добавил, что за счет оптимизации заработной платы руководства клуба с учетом налогов в фонд оплаты труда удалось на 30 миллионов рублей уменьшить расходы ФК «Ростов» по данной статье. По его словам, около 50% кредиторской задолженности удалось погасить за счет премиальных от Лиги чемпионов.

«Ростов» в прошлом сезоне под руководством Курбана Бердыева (сейчас занимает пост тренера-вице-президента клуба) добился лучшего результата в своей истории, заняв второе место в чемпионате России и получив право выступить в Лиге чемпионов. На групповом этапе турнира ростовчане заняли третье место и попали в Лигу Европы, где дошли до 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей английскому «Манчестер Юнайтед».

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Правительство Ростовской области, основной акционер ФК «Ростов», готово продать клуб, если появится серьезный покупатель, сообщил журналистам первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.
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