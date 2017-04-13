Власти: Долгов по зарплате перед футболистам и тренерами ФК «Ростов» нет

Ранее в марте правительство Ростовской области сообщало, что общая задолженность футбольного клуба «Ростов», включая налоги и премиальные игрокам и тренерам, составляет 360 миллионов рублей, из которых основная часть долга — налоги на фонд оплаты труд (около 250 миллионов рублей), а вторая часть — премиальные основному составу и тренерам за осенние игры (около 110 миллионов рублей).

«Фактически на сегодняшний день клубу удалось не только выплачивать регулярные расходы, но и изыскивать средства на погашения кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность на сегодняшний день фактически сведена к минимуму. Долгов перед футболистами, перед тренерским составом ни по заработной плате, ни по премиальным не существует. В марте мы выплатили премиальные за первый круг чемпионата России 2016−17 годов, за выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы», — пояснил Гуськов.

Он добавил, что за счет оптимизации заработной платы руководства клуба с учетом налогов в фонд оплаты труда удалось на 30 миллионов рублей уменьшить расходы ФК «Ростов» по данной статье. По его словам, около 50% кредиторской задолженности удалось погасить за счет премиальных от Лиги чемпионов.