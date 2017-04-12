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12 апреля 2017, 22:38 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Московское «Динамо» обеспечило себе выход в РФПЛ

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московское «Динамо» гарантировало себе путевку в Российскую футбольную премьер- лигу (РФПЛ) за семь туров до конца чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» со счетом 0:0 в гостевом матче 31-го тура первенства. Хабаровский клуб набрал 47 очков и занимает третье место в таблице ФНЛ, уступая «Динамо» 22 очка за семь туров до конца турнира. Таким образом, «Динамо» займет минимум второе место по итогам сезона, что дает право выступать в высшем дивизионе чемпионата страны.

По итогам сезона-2015/16 «Динамо» впервые в своей истории вылетело из высшего дивизиона российского футбола. До этого московская команда была единственной в России, которая не вылетала во второй по значимости дивизион чемпионата страны.

Динамо М
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