Московское «Динамо» обеспечило себе выход в РФПЛ

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«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» со счетом 0:0 в гостевом матче 31-го тура первенства. Хабаровский клуб набрал 47 очков и занимает третье место в таблице ФНЛ, уступая «Динамо» 22 очка за семь туров до конца турнира. Таким образом, «Динамо» займет минимум второе место по итогам сезона, что дает право выступать в высшем дивизионе чемпионата страны.

По итогам сезона-2015/16 «Динамо» впервые в своей истории вылетело из высшего дивизиона российского футбола. До этого московская команда была единственной в России, которая не вылетала во второй по значимости дивизион чемпионата страны.