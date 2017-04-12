Хочешь на «Спартак»? «Ростов» в нагрузку

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«ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОМУЧАЮСЬ»

На армейском сайте появилось объявление. «Напоминаем порядок продажи билетов на матч ПФК ЦСКА — “Спартак”, который состоится 30 апреля. Билеты будут продаваться только в кассах “Арены ЦСКА” с 27 апреля. Первоочередное право приобрести билеты получат обладатели сосканированного входным турникетом в день игры с “Ростовом” (15 апреля) либо с “Локомотивом” (26 апреля) разового билета при предъявлении его в кассе». Далее упоминается разделение по трибунам и особый порядок для членов фан-клуба, но суть не меняется.

Мнения об этой акции в редакции разделились. И трактовать ее каким-то единым образом действительно сложно.

Вот представьте, что вы очень хотите посетить игру со «Спартаком». Принципиальный соперник, воскресенье, весна! А на «Ростов» или Локомотив идти не хотите (не можете, не интересно, будний день). Что вам делать? Купить билеты на «Локомотив» и не пойти? Не получится. (Хотя и это — фактическое удорожание услуги). На «Спартак» вас пустят только в том случае, если вы воспользовались билетом на «Ростов» или «Локо» по прямому назначению.

Значит, нужно расчищать жизненный график, приходить на нежеланный/ненужный матч, и терпеть: «Ничего, сейчас помучаюсь, зато “Спартак” посмотрю». Так, что ли?

На ум сразу приходит совковый термин «в нагрузку». «Вот вам три тома Мориса Дрюона, но за это возьмете еще и пособие по выращиванию кактусов. Не хотите читать? Выкиньте. Сожгите. Подарите. Главное — оплатите».

Возникает конкурентная борьба уже не за скорость и ловкость в приобретении дефицита, а за его цену. Те, кто хотят получить лакомство, в данном случае — бомбовый матч, обязаны заплатить двойную цену. Получив не совсем интересный им товар.

«КТО ПОСЛЕДНИЙ?»

Вот что по этому поводу гласит «Закон о защите прав потребителей», статья 16 — «Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя»: «п.2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме».

Вы понимаете, да?

К тому же остается туманной формулировка «первоочередное право», присутствующая в объявлении клуба. Кассы работают с 27 апреля. К ним будет две очереди? Одна с билетами на «Ростов» и «Локо», другая без? То есть, даже если я приду с этими билетами 29-го вечером, мое первоочередное право меня дождется?

Или наоборот: у меня нет билетов на «Ростов» и «Локо». Сколько мне нужно ждать, пока обслужат всех обладателей первоочередного права? До стартового свистка?

Но есть ведь и другая точка зрения на ситуацию. Можно предположить, что ЦСКА, объявив о новой билетной схеме сильно заранее, принудительно повышает посещаемость новой арены, с которой есть проблемы, на нетоповых матчах чемпионата. (Хотя «Ростов» и «Локо» — очень даже топ, на мой вкус). Но что если клуб всего лишь премирует наиболее лояльных своих болельщиков походом на «Спартак»? «Кто с нами в горе и радости — тот наша главная целевая аудитория», — провозглашает ЦСКА. И доказывает это на деле, награждая паству за верность лучшими коврижками.

Тоже вариант. Немного не стыкующийся с «Законом о защите прав потребителей», да. Но вы спросите у англичан с испанцами, с каким законами у них стыкуются спекулянты перед каждым матчем «Челси» или «Барселоны». Это футбол, и в нем свои особенности рынка. Если есть качественный продукт, распределять его продавец вправе на свой манер. Пусть и решая попутно смежную задачу.

Единственное, что смущает — речь все-таки не о распределении, а о продажах. Придумав такую схему, ЦСКА не только поощрит чью-то лояльность, но и получит вполне конкретную финансовую выгоду от роста посещаемости на матчах с «Ростовом» и «Локо». А все, что касается выгоды, регулируется уже не футбольными — общегражданскими положениями. Законно ли? Не слишком ли монопольно?

Оттого и написал в самом начале — мнения разделились.

«ОБСЛУЖИТЕ, Я СВОЙ!»

Имел возможность познакомиться в свое время с азами билетного маркетинга в английских футбольных клубах. Там есть что-то похожее. Например, абонементы только на первую или вторую половину сезона, продаваемые, однако, еще перед сезоном. Не понравился какой-нибудь «Норвич» до зимы — до свидания, дальше без меня. Или наоборот, пошли у команды дела в гору, а ты угадал это заранее, то есть заплатил меньше и самое интересное посмотришь живьем.

Иной раз, причем это есть и в России, клубы просто дарят людям билеты по принципу: «купил три — четвертый бесплатно». Но тут речь все-таки о скидках. В случае же с ЦСКА — об удорожании услуги, что не одно и то же.

Англичане, поверьте, тоже крутятся, как могут. Билетные отделы там в постоянном поиске: предлагают разные абонементные наборы, пакеты и конфигурации, опускают цену на старте продаж и поднимают ближе к сезону, дают фанатам нулевые кредиты, вступив в альянс с каким-нибудь банком и взяв на себя клиентский процент. Человек на стадионе оставит больше, чем этот процент — все подсчитано.

Но вот про армейскую схему на Альбионе слышать не доводилось. Хотя она и не нова. В сытые годы похожий подход применял «Анжи», награждая верных болельщиков на еврокубковых московских матчах лучшими местами. А также «Шахтер» перед игрой в Лиге Европы против «Сельты», хотя в украинском случае все было персонализировано с помощью СМС и «онлайна».

Хотелось бы также понять, сколько будет «обиженных». Ясно, что на матчи вроде «Спартак» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак» все желающие не попадут. Так почему бы клубу не выстроить очередь по своему разумению?

Не самый рыночный маркетинг? Ну, да. Но маркетинг. Уже неплохо.