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12 апреля 2017, 19:49 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 150 тысяч рублей по итогам матча ЧР с «Ростовом»

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московский «Локомотив» на 150 тысяч рублей по итогам матча 22-го тура чемпионата России против «Ростова», сообщается на официальном сайте РФС.

<nobr>Контрольно-дисциплинарный</nobr> комитет <span class=error>РФС</span> оштрафовал московский Локомотив на 150 тысяч рублей по итогам матча 22-го тура чемпионата России против Ростова сообщается на официальном сайте <span class=error>РФС</span>. Увеличить
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Встреча между «Локомотивом» и «Ростовом» прошла в воскресенье в Москве и завершилась вничью со счетом 0:0.

За скандирование зрителями оскорбительных выражений во время матча «Локомотив» заплатит 100 тысяч рублей, еще 50 тысяч железнодорожники заплатят за неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованных баннеров.

«Ростов» за скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафован на 60 тысяч. Кроме того, ростовский клуб заплатит еще 50 тысяч за неправомерные действия зрителей, создающие угрозу собственной жизни и здоровья.

Также КДК РФС оштрафовал на 100 тысяч рублей махачкалинский «Анжи» за неподобающее поведение команды (шесть игроков одной команды получили предупреждения) в матче 22-го тура чемпионата страны с петербургским «Зенитом» (1:1).

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