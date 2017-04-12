КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 150 тысяч рублей по итогам матча ЧР с «Ростовом»
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московский «Локомотив» на 150 тысяч рублей по итогам матча 22-го тура чемпионата России против «Ростова», сообщается на официальном сайте РФС.
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Встреча между «Локомотивом» и «Ростовом» прошла в воскресенье в Москве и завершилась вничью со счетом 0:0.
За скандирование зрителями оскорбительных выражений во время матча «Локомотив» заплатит 100 тысяч рублей, еще 50 тысяч железнодорожники заплатят за неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованных баннеров.
«Ростов» за скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафован на 60 тысяч. Кроме того, ростовский клуб заплатит еще 50 тысяч за неправомерные действия зрителей, создающие угрозу собственной жизни и здоровья.
Также КДК РФС оштрафовал на 100 тысяч рублей махачкалинский «Анжи» за неподобающее поведение команды (шесть игроков одной команды получили предупреждения) в матче 22-го тура чемпионата страны с петербургским «Зенитом» (1:1).
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