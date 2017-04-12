«Спартак» и два черных лебедя. Почему чемпионская гонка еще не окончена
Московский «Спартак», кажется, уже не догнать. Его поступь выглядит чемпионской, как до перерыва в сезоне, так и после. Только соперники вроде приблизились, и вот — опять
красно-белые возвращают отрыв в восемь очков. А до последнего тура остается всего восемь матчей.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Восемь очков не отыгрываются?
Болельщики
Это — чистая правда. максимальное преимущество, которое растерял лидер в XXI веке — 7 очков. Примеров два.
Впервые это произошло в 2007 году, когда за восемь туров до конца «Локомотив» шел первым опережая будущего чемпиона, московский ЦСКА, на семь очков. В итоге победили армейцы.
Спустя девять лет история повторилась. По результатам 22-го тура в сезоне 2013/14 «Локомотив» опережал ЦСКА на 7 очков. В итоге чемпионат выиграли
И что теперь? «Спартаку» можно праздновать чемпионство? Как бы ни так. Если
Два «черных лебедя»
Теория, которая отлично подходит под этот случай называется «черный лебедь». Согласно этой теории тот факт, что мы не были свидетелями
Приверженцы этой теории верят: если
Так и со «Спартаком». Да, в России никто еще не терял преимущество в восемь очков за восемь туров до окончания чемпионата. Но всегда может быть первый раз. До «Локомотива» в 2005 году никто не проигрывал и семи очков. Но теперь же никто не говорит, что это невозможно.
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Миссия выполнима
Так что, фанатам «Спартака» пока стоит успокоиться, а болельщикам ЦСКА и «Зенита» — не терять надежду. Чемпионат еще может стать интересным. А пока одни успокаиваются, а другие настраивают себя на боевой лад — обещанная статистика.
Пока нам доподлинно известно, что лидер после 22 тура никогда не проигрывал отрыв в восемь очков. Это не так. Лидер проигрывал и больше. Просто мы этого не заметили.
Вспомним тот же 2005 год, когда «Локомотив» шел первым, опережая будущего чемпиона на семь очков, а в итоге проиграл. Формально мы можем сказать, что ЦСКА отыграл семь очков. Но это не так. В том сезоне «Локо» отстал от армейцев на шесть очков. Это значит, что железнодорожники проиграли армейцам 13 очков — семь очков своего преимущества и еще шесть очков окончательного отрыва. Это показывает нам, что за восемь туров до конца чемпионата можно уступить не только восемь, но и 13 очков.
Есть и более свежий пример. Все тот же «Локомотив» в сезоне 2013/14 выигрывал у все того же ЦСКА все те же семь очков. За тур до окончания чемпионата победить могли сразу три команды. Но выиграл именно ЦСКА. «Локо» в игре последнего тура проиграл «Зениту» и отстал от ЦСКА на пять очков. Снова нехитрая арифметика позволяет нам посчитать, что ЦСКА за восемь туров набрал на 12 очков больше, чем «Локомотив».
Конечно, шанс на то, что «Спартак»
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