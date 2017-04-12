«Спартак» и два черных лебедя. Почему чемпионская гонка еще не окончена

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Восемь очков не отыгрываются?

Болельщики красно-белых начинают считать, сколько еще надо набрать очков, чтобы стать чемпионами и успокаивают себя тем фактом, что еще ни разу в истории российского первенства столько очков за восемь туров до конца чемпионата у лидера претенденту отыгрывать не удавалось.

Это — чистая правда. максимальное преимущество, которое растерял лидер в XXI веке — 7 очков. Примеров два.

Впервые это произошло в 2007 году, когда за восемь туров до конца «Локомотив» шел первым опережая будущего чемпиона, московский ЦСКА, на семь очков. В итоге победили армейцы.

Спустя девять лет история повторилась. По результатам 22-го тура в сезоне 2013/14 «Локомотив» опережал ЦСКА на 7 очков. В итоге чемпионат выиграли красно-синие.

И что теперь? «Спартаку» можно праздновать чемпионство? Как бы ни так. Если что-то до сих пор не происходило, совершенно не значит, что это произойти не может в принципе. Сейчас мы расскажем вам теорию, по которой это может произойти, а в конце статьи будет интересная статистика, которая покажет, что нечто подобное уже случалось, а мы и не заметили.

Два «черных лебедя»

Теория, которая отлично подходит под этот случай называется «черный лебедь». Согласно этой теории тот факт, что мы не были свидетелями чего-то, совершенно не означает, что это не может произойти. Называется она так из-за древнего заблуждения людей, что лебеди бывают только белыми. Не поверите, но человечество было в этом уверено вплоть до 1697 года, пока путешественники не наткнулись на огромную популяцию этих грациозных птиц черного цвета.

Приверженцы этой теории верят: если что-то теоретически может случиться, нужно быть к этому готовыми. Рано или поздно, но это может произойти. И только для неподготовленных людей это событие станет неожиданностью.

Так и со «Спартаком». Да, в России никто еще не терял преимущество в восемь очков за восемь туров до окончания чемпионата. Но всегда может быть первый раз. До «Локомотива» в 2005 году никто не проигрывал и семи очков. Но теперь же никто не говорит, что это невозможно.

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Миссия выполнима

Так что, фанатам «Спартака» пока стоит успокоиться, а болельщикам ЦСКА и «Зенита» — не терять надежду. Чемпионат еще может стать интересным. А пока одни успокаиваются, а другие настраивают себя на боевой лад — обещанная статистика.

Пока нам доподлинно известно, что лидер после 22 тура никогда не проигрывал отрыв в восемь очков. Это не так. Лидер проигрывал и больше. Просто мы этого не заметили.

Вспомним тот же 2005 год, когда «Локомотив» шел первым, опережая будущего чемпиона на семь очков, а в итоге проиграл. Формально мы можем сказать, что ЦСКА отыграл семь очков. Но это не так. В том сезоне «Локо» отстал от армейцев на шесть очков. Это значит, что железнодорожники проиграли армейцам 13 очков — семь очков своего преимущества и еще шесть очков окончательного отрыва. Это показывает нам, что за восемь туров до конца чемпионата можно уступить не только восемь, но и 13 очков.

Что-то похожее произошло за год до этого — в сезоне 2004 года. Тогда после 22 тура в лидерах шел «Зенит». Питерский клуб опережал как раз «Локомотив», в итоге ставший чемпионом, на три очка. Итоговое отставание сине-бело-голубых от команды Юрия Семина составило пять очков. Нехитрые арифметические вычисления позволяют прийти к выводу, что «Зенит» по сравнению с «Локомотивом» потерял как раз эти самые восемь очков.

Есть и более свежий пример. Все тот же «Локомотив» в сезоне 2013/14 выигрывал у все того же ЦСКА все те же семь очков. За тур до окончания чемпионата победить могли сразу три команды. Но выиграл именно ЦСКА. «Локо» в игре последнего тура проиграл «Зениту» и отстал от ЦСКА на пять очков. Снова нехитрая арифметика позволяет нам посчитать, что ЦСКА за восемь туров набрал на 12 очков больше, чем «Локомотив».