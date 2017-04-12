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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29407561/
12 апреля 2017, 18:50 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Спартак» и два черных лебедя. Почему чемпионская гонка еще не окончена

Московский «Спартак», кажется, уже не догнать. Его поступь выглядит чемпионской, как до перерыва в сезоне, так и после. Только соперники вроде приблизились, и вот — опять красно-белые возвращают отрыв в восемь очков. А до последнего тура остается всего восемь матчей.

В чемпионате России уже не раз случались ситуации когда лидировавший после 22-го тура клуб проигрывал чемпиону восемь и более очков. Увеличить
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Восемь очков не отыгрываются?

Болельщики красно-белых начинают считать, сколько еще надо набрать очков, чтобы стать чемпионами и успокаивают себя тем фактом, что еще ни разу в истории российского первенства столько очков за восемь туров до конца чемпионата у лидера претенденту отыгрывать не удавалось.

Это — чистая правда. максимальное преимущество, которое растерял лидер в XXI веке — 7 очков. Примеров два.

Впервые это произошло в 2007 году, когда за восемь туров до конца «Локомотив» шел первым опережая будущего чемпиона, московский ЦСКА, на семь очков. В итоге победили армейцы.

Спустя девять лет история повторилась. По результатам 22-го тура в сезоне 2013/14 «Локомотив» опережал ЦСКА на 7 очков. В итоге чемпионат выиграли красно-синие.

И что теперь? «Спартаку» можно праздновать чемпионство? Как бы ни так. Если что-то до сих пор не происходило, совершенно не значит, что это произойти не может в принципе. Сейчас мы расскажем вам теорию, по которой это может произойти, а в конце статьи будет интересная статистика, которая покажет, что нечто подобное уже случалось, а мы и не заметили.

Два «черных лебедя»

Теория, которая отлично подходит под этот случай называется «черный лебедь». Согласно этой теории тот факт, что мы не были свидетелями чего-то, совершенно не означает, что это не может произойти. Называется она так из-за древнего заблуждения людей, что лебеди бывают только белыми. Не поверите, но человечество было в этом уверено вплоть до 1697 года, пока путешественники не наткнулись на огромную популяцию этих грациозных птиц черного цвета.

Приверженцы этой теории верят: если что-то теоретически может случиться, нужно быть к этому готовыми. Рано или поздно, но это может произойти. И только для неподготовленных людей это событие станет неожиданностью.

Так и со «Спартаком». Да, в России никто еще не терял преимущество в восемь очков за восемь туров до окончания чемпионата. Но всегда может быть первый раз. До «Локомотива» в 2005 году никто не проигрывал и семи очков. Но теперь же никто не говорит, что это невозможно.

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Миссия выполнима

Так что, фанатам «Спартака» пока стоит успокоиться, а болельщикам ЦСКА и «Зенита» — не терять надежду. Чемпионат еще может стать интересным. А пока одни успокаиваются, а другие настраивают себя на боевой лад — обещанная статистика.

Пока нам доподлинно известно, что лидер после 22 тура никогда не проигрывал отрыв в восемь очков. Это не так. Лидер проигрывал и больше. Просто мы этого не заметили.

Вспомним тот же 2005 год, когда «Локомотив» шел первым, опережая будущего чемпиона на семь очков, а в итоге проиграл. Формально мы можем сказать, что ЦСКА отыграл семь очков. Но это не так. В том сезоне «Локо» отстал от армейцев на шесть очков. Это значит, что железнодорожники проиграли армейцам 13 очков — семь очков своего преимущества и еще шесть очков окончательного отрыва. Это показывает нам, что за восемь туров до конца чемпионата можно уступить не только восемь, но и 13 очков.

Что-то похожее произошло за год до этого — в сезоне 2004 года. Тогда после 22 тура в лидерах шел «Зенит». Питерский клуб опережал как раз «Локомотив», в итоге ставший чемпионом, на три очка. Итоговое отставание сине-бело-голубых от команды Юрия Семина составило пять очков. Нехитрые арифметические вычисления позволяют прийти к выводу, что «Зенит» по сравнению с «Локомотивом» потерял как раз эти самые восемь очков.

Есть и более свежий пример. Все тот же «Локомотив» в сезоне 2013/14 выигрывал у все того же ЦСКА все те же семь очков. За тур до окончания чемпионата победить могли сразу три команды. Но выиграл именно ЦСКА. «Локо» в игре последнего тура проиграл «Зениту» и отстал от ЦСКА на пять очков. Снова нехитрая арифметика позволяет нам посчитать, что ЦСКА за восемь туров набрал на 12 очков больше, чем «Локомотив».

Конечно, шанс на то, что «Спартак» все-таки растеряет свое преимущество и не станет чемпионом, не так велик. Но по данным за последние 15 лет он равен примерно 1 к 5, или 20%.

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