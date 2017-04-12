Судья Мешков не будет работать в текущем сезоне РФПЛ и может лишиться категории ФИФА

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В среду распоряжением ДСИ, подписанным Будогосским, Мешков был переведен из категории «Про» в категорию «А» «в связи с грубыми ошибками и низким уровнем судейства» матча 22-го тура чемпионата страны между самарскими «Крыльями Советов» и пермским «Амкаром» (2:2).

Как пояснил Будогосский, решение связано, прежде всего, с двумя моментами, в которых Мешков не назначил 11-метровые удары. «Есть два эпизода с неназначением пенальти. Причем один, на мой взгляд, совсем в простой ситуации. Второй эпизод более сложный, его можно было увидеть только за линией ворот», — пояснил он.

«Судейство Мешкова в матче “Крылья Советов” — “Амкар” не выдерживает никакой критики, это не соответствует эмблеме ФИФА, которую он носит на груди, тем более, это не первая его серьезная ошибка, — отметил собеседник ТАСС. — Пусть доказывает в первом дивизионе, что может вернуться в РФПЛ. В текущем сезоне он работать в РФПЛ не будет, а на будущий посмотрим, заслужен ли он носить эмблему ФИФА или мы его заменим. Потому что если человек допускает такие вещи в чемпионате России, возникает вопрос, как он работает на международной арене».

«Он будет работать в первом дивизионе. Будут ошибки там — будет понижение дальше», — добавил председатель ДСИ.