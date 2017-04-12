Яровинский: ЦСКА не интересуется Нойштедтером и рассчитывает на Чернова

«Абсолютно неверная информация. Мы Нойштедтером не интересуемся и приглашать его в ЦСКА не планируем. У нас есть молодой Никита Чернов, на которого мы рассчитываем. А вообще-то, у нас есть ещё Василий и Алексей Березуцкие, Виктор Васин и Сергей Игнашевич», — сказал Яровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.



В сентябре Никита Чернов, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Енисей», выразил готовность подписать полноценный договор с красноярским клубом.