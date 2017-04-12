Палата по разрешению споров РФС оштрафовала ФК «Томь» по заявлению ЦСКА
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) оштрафовала футбольный клуб «Томь» по заявлению московского ЦСКА, сообщается на официальном сайте РФС.
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Томский клуб оштрафован за невыполнение решения палаты от 3 ноября 2016 года о выплате ЦСКА задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Петра Тена. Тогда РФС обязал «Томь» выплатить ЦСКА задолженность по трансферному контракту, а также пени, начисленные на невыплаченную в срок сумму задолженности.
«Удовлетворить третье заявление ПФК ЦСКА о применении санкций в отношении ФК “Томь” за неисполнение решения палаты от 03 ноября 2016 года, применить к ФК “Томь” санкцию в виде штрафа», — говорится в сообщении.
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