Палата по разрешению споров РФС оштрафовала ФК «Томь» по заявлению ЦСКА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Томский клуб оштрафован за невыполнение решения палаты от 3 ноября 2016 года о выплате ЦСКА задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Петра Тена. Тогда РФС обязал «Томь» выплатить ЦСКА задолженность по трансферному контракту, а также пени, начисленные на невыплаченную в срок сумму задолженности.

«Удовлетворить третье заявление ПФК ЦСКА о применении санкций в отношении ФК “Томь” за неисполнение решения палаты от 03 ноября 2016 года, применить к ФК “Томь” санкцию в виде штрафа», — говорится в сообщении.