Матч «Крылья Советов» — «Амкар» прошел 8 апреля в Самаре и завершился ничьей — 2:2. Гости забили с пенальти свой второй мяч на 30-й минуте, а главный тренер самарцев Вадим Скрипченко был отправлен в подтрибунные помещения Мешковым за споры с резервным судьей. Уже в добавленное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник самарцев Вячеслав Зинков.

Также за систематические грубые ошибки, в том числе по итогам этого матча, из категории Pro в категорию A переведен ассистент главного арбитра Ринат Деушев.