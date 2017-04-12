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12 апреля 2017, 17:49 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Арбитр Мешков выведен из категории Pro за ошибки в матче «Крылья Советов» — «Амкар»

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Арбитр Виталий Мешков выведен из категории Pro и переведен в категорию A из-за ошибок при работе на матче 22-го тура чемпионата России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и пермским «Амкаром», сообщается на сайте Футбольных арбитров России со ссылкой на распоряжение руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского.

Матч «Крылья Советов» — «Амкар» прошел 8 апреля в Самаре и завершился ничьей — 2:2. Гости забили с пенальти свой второй мяч на 30-й минуте, а главный тренер самарцев Вадим Скрипченко был отправлен в подтрибунные помещения Мешковым за споры с резервным судьей. Уже в добавленное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник самарцев Вячеслав Зинков.

Также за систематические грубые ошибки, в том числе по итогам этого матча, из категории Pro в категорию A переведен ассистент главного арбитра Ринат Деушев.

По итогам матча 29-го тура ФНЛ между петербургским «Зенитом-2» и московским «Спартаком-2» (1:2) арбитр Андрей Фисенко из-за недопустимо низкого уровня работы выведен из списка судей профессионального футбола.
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