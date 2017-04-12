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12 апреля 2017, 17:50 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Руководить «Крыльями Советов» в матче с «Анжи» будут Казаков и Виссер

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Владимир Казаков и Йоханнес Виссер будут руководить самарскими «Крыльями Советов» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с «Анжи» в отсутствие главного тренера команды Вадима Скрипченко. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарцев Виталий Шашков.

Главный тренер Вадим Скрипченко отбывает одноматчевую дисквалификацию за удаление в предыдущем туре. Увеличить
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Казаков заявлен в Российской футбольной премьер-лиге как главный тренер молодежного состава клуба, Виссер — как тренер.

«Командой в ближайшем матче будут руководить Казаков и Виссер», — сообщил Шашков.

В среду Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) утвердил одноматчевую дисквалификацию Скрипченко в связи с удалением специалиста во время матча 22-го тура с «Амкаром». Специалист в одном из эпизодов высказал недовольство решением главного арбитра встречи Виталия Мешкова.

Матч «Анжи» — «Крылья Советов» пройдет 15 апреля.

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