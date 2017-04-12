Руководить «Крыльями Советов» в матче с «Анжи» будут Казаков и Виссер
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Владимир Казаков и Йоханнес Виссер будут руководить самарскими «Крыльями Советов» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с «Анжи» в отсутствие главного тренера команды Вадима Скрипченко. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарцев Виталий Шашков.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Казаков заявлен в Российской футбольной
«Командой в ближайшем матче будут руководить Казаков и Виссер», — сообщил Шашков.
В среду
Матч «Анжи» — «Крылья Советов» пройдет 15 апреля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter