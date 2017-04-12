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12 апреля 2017, 16:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» оштрафован на 50 тыс. рублей за баннеры, оскорбляющие Геркуса

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты по итогам 22-го тура РФПЛ на очередном заседании комитета.

КДК рассмотрел баннеры болельщиков «Локомотива», оскорбляющие президента клуба Илью Геркуса.

«По матчу “Локомотив” — “Ростов”, болельщики “Локо” скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Болельщики “Ростова” также скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 60 тыс. рублей. Также мы рассмотрели неправомерные действия болельщиков “Ростова”, которые сидели на защитном ограждении стадиона и оштрафовали “Ростов” на 50 тыс. рублей.

Также за два несогласованных баннера “Трепло” и “Геркус “Локомотив” не игрушка” клуб оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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