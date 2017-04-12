Скрипченко дисквалифицирован на один матч РФПЛ за вмешательство в действия судьи

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«По матчу “Крылья Советов” — “Амкар”: болельщики самарского клуба скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 80 тыс. рублей. Также мы рассмотрели удаление из технической зоны главного тренера “Крыльев Советов” Вадима Скрипченко. Его удалили за вмешательство в действия помощника судьи. Мы приняли решение дисквалифицировать Скрипченко на один матч РФПЛ.



По матчу “Зенит” — “Анжи” мы рассмотрели неподобающее поведение игроков “Анжи”, которые получили шесть жёлтых карточек, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.