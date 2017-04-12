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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29405192/
12 апреля 2017, 16:04 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Скрипченко дисквалифицирован на один матч РФПЛ за вмешательство в действия судьи

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты по итогам 22-го тура РФПЛ на очередном заседании комитета.

Глава <nobr>контрольно-дисциплинарного</nobr> комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал какие решения были приняты по итогам 22-го тура <span class=error>РФПЛ</span> на очередном заседании комитета. Увеличить
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«По матчу “Крылья Советов” — “Амкар”: болельщики самарского клуба скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 80 тыс. рублей. Также мы рассмотрели удаление из технической зоны главного тренера “Крыльев Советов” Вадима Скрипченко. Его удалили за вмешательство в действия помощника судьи. Мы приняли решение дисквалифицировать Скрипченко на один матч РФПЛ.

По матчу “Зенит” — “Анжи” мы рассмотрели неподобающее поведение игроков “Анжи”, которые получили шесть жёлтых карточек, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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