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12 апреля 2017, 15:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» пригласил владельцев абонементов на новый стадион

«Зенита» опубликовал порядок получения билетов для владельцев абонементов на ближайшие домашние матчи команды, которые пройдут на новом стадионе «Санкт-Петербург».

22 апреля сине-бело-голубые сыграют с «Уралом», 7 мая — с «Тереком», а 17 мая — с «Краснодаром».

«Обладатели абонементов на текущий сезон смогут получить пригласительные билеты на все три матча на места, наиболее приближённые с точки зрения расположения секторов, нумерации рядов и кресел, к тем, которые они занимали на “Петровском”. Для того чтобы получить билеты, необходимо обратиться с действующим абонементом в клиентский офис клуба на Добролюбова, 16А или во флагманский магазин на Невском, 20. С 12 по 16 апреля получить билеты на матчи смогут только владельцы абонементов на сезон-2016/17.

Свободная продажа билетов в этот период производиться не будет. Пригласительные билеты для владельцев абонементов будут доступны вплоть до начала каждого из матчей — в день игры для получения можно обратиться в кассы стадиона “Санкт-Петербург”. Информация о свободной продаже билетов будет опубликована дополнительно», — говорится на официальном сайте «Зенита».

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