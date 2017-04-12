«Зенит» пригласил владельцев абонементов на новый стадион
«Зенита» опубликовал порядок получения билетов для владельцев абонементов на ближайшие домашние матчи команды, которые пройдут на новом стадионе «Санкт-Петербург».
22 апреля
«Обладатели абонементов на текущий сезон смогут получить пригласительные билеты на все три матча на места, наиболее приближённые с точки зрения расположения секторов, нумерации рядов и кресел, к тем, которые они занимали на “Петровском”. Для того чтобы получить билеты, необходимо обратиться с действующим абонементом в клиентский офис клуба на Добролюбова, 16А или во флагманский магазин на Невском, 20. С 12 по 16 апреля получить билеты на матчи смогут только владельцы абонементов на сезон-2016/17.
Свободная продажа билетов в этот период производиться не будет. Пригласительные билеты для владельцев абонементов будут доступны вплоть до начала каждого из матчей — в день игры для получения можно обратиться в кассы стадиона “Санкт-Петербург”. Информация о свободной продаже билетов будет опубликована дополнительно», — говорится на официальном сайте «Зенита».
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