Владимир Ильин: Готов стать Терминатором для сборной

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ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОВТОРИТЬ ПУТЬ СМОЛОВА?

— Почему вы так раскрылись в «Урале»?

— Здесь все сложилось воедино. Большая заслуга принадлежит Александру Федоровичу Тарханову. Коллектив подобрался очень хороший. Ну и собственная работа дает результат. Так что все нужно рассматривать в совокупности.

— Готовы повторить путь Федора Смолова, который, по сути, раззабивался в «Урале» как раз у Тарханова и затем стал лучшим нападающим страны?

— Естественно, готов. И стремлюсь к этому. Нужно ставить перед собой максимальные задачи. Как можно больше забивать, играть за сборную, двигаться дальше, бороться за звание лучшего бомбардира чемпионата.

— Вы же еще летом могли оказаться в «Урале»?

— Да. Был вариант, но немного не договорились. Потом ушел в «Кубань», и уже зимой пришел в «Урал» свободным агентом.

— Какие воспоминания о «Кубани»?

— Постарался забыть этот период, как страшный сон, в связи со сложной ситуацией в клубе.

— Играй вы за «Урал» с начала сезона, глядишь, уже сейчас боролись бы за звание лучшего бомбардира с тем же Смоловым?

— Кстати, не исключено. Если так посмотреть на мою статистику, то, возможно, и включился бы в гонку. Но, как говорится, все, что ни делается, — к лучшему. Мы все сильны задним умом (смеется). Пока все хорошо.

— В этом сезоне вам по силам забить 10 голов?

— Понятно, что за 8 туров можно забить еще много мячей. Просто нужно готовиться к каждому конкретному матчу. Сейчас предстоит игра с Томском. Нам надо победить. «Томь» прибавляет, опасный соперник.

— Почему?

— Теоретически можно не настроиться, а «Томь» в каждом матче выкладывается по максимуму.

— Сейчас в «Урале» восстановился Роман Павлюченко. Серьезнейший конкурент?

— Роман — именитый форвард, с этим сложно спорить. Приятно с таким игроком бороться за место в составе и побеждать его.

— А вы же, получается, его обыгрываете?

— В чемпионате и Кубке забил пять. У него три.

— Он вам много подсказывает?

— Мы нормально общаемся. Но какого-то подсказа с его стороны нет. Я как-то сам стараюсь подмечать полезные для себя вещи. Обычная рабочая обстановка. Ничего особенного.

— Для вас кумиром является не Павлюченко, а Кержаков?

— Конечно. Я же сам из Питера. Кержаков постоянно был на виду. Это лучший нападающий в истории сборной и российского футбола.

ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОИГРАТЬ В «ЗЕНИТЕ», НО СЕЙЧАС «УРАЛ» — ЧЕМПИОН.

— В этом чемпионате «Урал» уже не сыграет с ЦСКА. Жалеете, что у вас не будет возможности забить Акинфееву?

— Конечно, это престижно. Я в принципе отмечаю для себя такие моменты. Приятно было Рыжикову забить, причем дважды. Считаю его очень хорошим вратарем. Хотел поразить ворота Михаила Кержакова. Мне он тоже нравится как голкипер. Раз поразил его ворота, значит, это что-то уже значит (смеется).

— А в чьи ворота больше хочется отличиться — в спартаковские, где Ребров, или зенитовские, которые защищает Лунев?

— Наверное, Ребров.

— Почему?

— Он более опытный голкипер, да и «Спартак» идет в лидерах. «Зениту» тоже хочется забить, это команда кое-что для меня да значит.

— Вы же воспитанник питерского футбола. Была возможность попасть в «Зенит»?

— Нет. Вариантов не было. Как-то прошел мимо всего этого. Двигался своим путем, через КФК.

— А сейчас в чемпионской гонке наверняка болеете за питерцев?

— Да я бы не сказал. Сейчас все внимание приковано к «Уралу». Вообще-то по статистике в весенней части турнира премьер-лиги чемпионы именно мы. Где-то даже прочитал, что чемпион приедет открывать «Крестовский» (смеется).

— Команду Луческу не критикует только ленивый. Вы бы сейчас ее усилили?

— Сейчас я забиваю в каждом матче, а у «Зенита» проблемы в атаке, туго мячи даются. Так что, если посмотреть на сухие цифры, то, конечно, усилил бы.

— Через тур появится шанс доказать, что вас в Питере в свое время не разглядели. Вообще мечтаете заиграть в будущем в «Зените»?

— Почему нет? «Зенит» не чужой мне клуб. Играть в нем — мечта любого питерского игрока.

ЧИТАЮ БИОГРАФИЮ АГАССИ.

— Согласны, что вы особенный футболист?

— Почему?

— Прочитал, что вы любите книги.

— Ну, не знаю. В принципе, в каждой команде максимум два человека читают. Это в лучшем случае.

— Кто в «Урале» читает книги, помимо вас?

— Миша Меркулов. Он меня «угостил» недавно книгой.

— Какой, если не секрет?

— Дал почитать автобиографию Агасси. В принципе, мы с ним обсуждаем книги, что-то советуем друг другу.

— А что читали до этого?

— Автобиографию Шварценеггера.

— Ух ты.

— Ну да, что-то пошел по автобиографиям (смеется). Понравилось.

— А вы готовы стать для «Урала» терминатором?

— (Смеется). Ну конечно готов. Иду по этому пути.

— А для сборной России?

— Да. Ставлю перед собой такую задачу. Тем более, близится домашний чемпионат мира. Хочется быть в обойме сборной!

СБОРНОЙ НЕ ХВАТАЕТ В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ ДВОРОВОГО ФУТБОЛА.

— Вы недавно сказали, что готовы заменить любого в сборной в линии атаки.

— От своих слов не отказываюсь. В чемпионате я забил весной больше ведущих форвардов страны. Так что — почему нет? Думаю, спокойно могу там играть и, возможно, добавлю того, чего ей сейчас так не хватает.

— Это чего же?

— В сборной собраны очень сильные футболисты. Но им, может быть, не хватает какой-то агрессии, голода. Не хватает в хорошем смысле — злого, настырного дворового футбола.

— То есть сборная играет слишком академично?

— Можно и так сказать, да.

— Кого именно вы готовы заменить в атаке сборной — Дзюбу, Смолова, Бухарова?

— Мне больше нравится играть в центре нападения. Так что готов заменить кого-то из них.

— Дзюбу и Смолова?

— Раз претендую на эту позицию, значит, их.

— Черчесов вам уже звонил?

— Нет, пока звонков никаких не было. Жду. Надо и дальше работать, а уже решать тренерскому штабу сборной.

— Выиграть Кубок России с «Уралом» и сыграть на домашнем чемпионате мира — достижимые цели для футболиста Владимира Ильина?

— Конечно, достижимые. Почему бы не выиграть в финале Кубка? Шансы довольны реальные. Сыграть на домашнем чемпионате мира — задача посложнее, но надо работать, не снижать требования к себе. Надеюсь, тренеры обратят на меня внимание.