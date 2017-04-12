«Крестовский» подвела крыша

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Новый футбольный стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге официально сдан в эксплуатацию и признан построенным, однако проблемы с «Зенит-Ареной» продолжают возникать. Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов обозначил ряд вопросов, которые все еще не решены.

В частности Митрофанов отметил, что клуб уже потратил «около миллиарда рублей своих средств для доводки стадиона по просьбе города и ФИФА».

По словам функционера, клуб помог с закупкой оборудования, которого не хватает для проведения матчей. Главной же задачей «Зенита» стало выращивание нового газона.

«То футбольное поле, которое было создано стадионными подрядчиками, — оно умерло»,

— заявил Митрофанов в интервью «Фонтанке.ру».

Сейчас специалисты клуба выращивают новый газон, однако они столкнулись с проблемами — до сих пор не сданы и не работают на 100% инженерные системы поля, а также невозможно открыть крышу, и поэтому траве не хватает воздуха.

«А дальше у вас должен возникнуть вопрос: «Оно же выдвижное?».

Оно выдвижное, да. Но на той территории, куда оно должно выдвигаться, Оргкомитет Россия — 2018 строит временные сооружения, медиагородок.

И он останется там до чемпионата мира, поэтому газон не выкатится туда и после Кубка конфедераций, — посетовал Митрофанов.

По оценке топ-менеджера, «Зенит» сможет полностью взять под контроль стадион и сделать его «своим домом» не раньше сезона-2019/20, уже после чемпионата мира — 2018. Тем не менее на арене уже в этом сезоне планируется провести три матча РФПЛ с участием петербургского клуба, первый их которых состоится уже 22 апреля против екатеринбургского «Урала». Игры будут носить статус тестовых мероприятий на стадионе в преддверии Кубка конфедераций.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин опроверг пессимистичные прогнозы Митрофанова на личной странице в соцсети.

«Да, на внешнем периметре находятся временные здания (сооружения), необходимые для размещения сервисных служб для целей проведения Кубка Конфедераций, в частности на внешней плите будет находиться техника и персонал для телевизионных трансляций футбольных матчей по всему миру. Поле (газон) сопровождают агрономы ФК «Зенит» с момента засева травой, все инженерные системы готовы, кровля раздвинута (хотя это не влияет на качество продува газона),

стадион готов принимать футбольные матчи, все остальное в наших руках,

надеюсь, что наш любимый клуб «Зенит» на новом стадионе будет радовать болельщиков каждой своей игрой и побеждать, побеждать, побеждать! — сообщает чиновник.

Начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин заверил, что матч «Зенит» — «Урал» состоится в назначенный срок.

«Документы о сертификации стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге могут быть рассмотрены завтра (13 апреля). Если этого не случится, то комиссия рассмотрит их в начале следующей недели.

Матч «Зенита» с «Уралом» на новом стадионе пройдет сто процентов,

— цитирует Летина «Чемпионат.com».

Пока еще имеются трудности с доступом к стадиону, но, по словам Албина, Яхтенный мост к стадиону будет открыт 1 июня. Пока же проблемы с доступом к стадиону существуют. Однако, по словам Митрофанова, лишь один мост не способен решить задачу доступности к арены.

«В рамках тестовых матчей, на матчах с «Тереком» и «Краснодаром», будет протестирован мост в створе Яхтенной улицы. Посмотрим, как этот мост будет работать и как будут организованы парковки на территории Приморского района.

Но, конечно, нам кажется, что в перспективе, особенно когда стадион наберет свои обороты, нужен будет подобный пешеходный мост еще и на Васильевский остров.

По нашим оценкам, около 10 тысяч болельщиков будет прибывать по Яхтенному мосту. Еще бы 10 тысяч прибывали по мосту со стороны Васильевского. Плюс мы еще ждем «Новокрестовскую» станцию метро, — заключил гендиректор «Зенита».

Ранее, 22 февраля, стадион уже прошел проверку на прочность, когда там происходил музыкальный фестиваль с участием известных российских исполнителей. По данным организаторов, концерт посетило более 30 тыс. человек.

Стадион «Крестовский» официально сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года, но строители сразу отвели время на устранение недоделок до конца марта. За время строительства, которое была начато в 2007 году, стоимость сооружения увеличилась с 7 до 42 млрд рублей.