«Спартак» — «Зенит»: встречу будут комментировать Погорелов и Савин
Фёдор Погорелов и Евгений Савин будут комментировать матч 23-го тура российской
Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит», сообщает «Матч ТВ».
Ранее появилась информация, что Погорелову предстоит работать на матче в паре с Геннадием Орловым.
Телеканал «Матч ТВ» до начала этого матча, в перерыве и после его окончания осуществляет студийное сопровождение: ведущий в студии — Роман Гутцайт, эксперты в студии — Валерий Карпин и Геннадий Орлов.
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 16 апреля. К этой встрече
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