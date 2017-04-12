Ранее появилась информация, что Погорелову предстоит работать на матче в паре с Геннадием Орловым.



Телеканал «Матч ТВ» до начала этого матча, в перерыве и после его окончания осуществляет студийное сопровождение: ведущий в студии — Роман Гутцайт, эксперты в студии — Валерий Карпин и Геннадий Орлов.



Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 16 апреля. К этой встрече красно-белые подходят лидерами турнирной таблицы РФПЛ, в которой они опережают располагающуюся на третьей строчке команду из Санкт-Петербурга на восемь очков.