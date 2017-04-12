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12 апреля 2017, 12:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» — «Зенит»: встречу будут комментировать Погорелов и Савин

Фёдор Погорелов и Евгений Савин будут комментировать матч 23-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит», сообщает «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что Погорелову предстоит работать на матче в паре с Геннадием Орловым.

Телеканал «Матч ТВ» до начала этого матча, в перерыве и после его окончания осуществляет студийное сопровождение: ведущий в студии — Роман Гутцайт, эксперты в студии — Валерий Карпин и Геннадий Орлов.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 16 апреля. К этой встрече красно-белые подходят лидерами турнирной таблицы РФПЛ, в которой они опережают располагающуюся на третьей строчке команду из Санкт-Петербурга на восемь очков.

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