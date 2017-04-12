У футбольного клуба «Ростов» сократился список спонсоров

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Примечательно, что логотип бывшего генерального спонсора — компании «Группа Агроком», угрожавшей осенью 2016 года расторжением контракта, с недавних пор красуется на форме игроков дружины Курбана Бердыева. А вот титульный спонсор — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — с футболок исчез.

В спонсорах команды остались Новошахтинский завод нефтепродуктов и компания «Омнитрейд», специализирующаяся на продаже моторного топлива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский агропромышленный холдинг «Группа Агроком» являлся генеральным спонсором футбольного клуба «Ростов» с марта 2016 года. После подписания договора статус официального спонсора в сезоне 2015/16 получили входящие в группу предприятия «Атлантис-Пак» и «ТАВР».

После успешного выступления на международной арене у футбольной дружины с берегов Дона появились мобильные партнеры.