У футбольного клуба «Ростов» сократился список спонсоров
У футбольного клуба «Ростов», успешно дебютировавшего в текущем сезоне в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА, сократился список спонсоров. В частности, с сайта команды исчезли генеральные и титульный спонсоры
жёлто-синих, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.
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Видимо, что-то случилось...
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Примечательно, что логотип бывшего генерального спонсора — компании «Группа Агроком», угрожавшей осенью 2016 года расторжением контракта, с недавних пор красуется на форме игроков дружины Курбана Бердыева. А вот титульный спонсор — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — с футболок исчез.
В спонсорах команды остались Новошахтинский завод нефтепродуктов и компания «Омнитрейд», специализирующаяся на продаже моторного топлива.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский агропромышленный холдинг «Группа Агроком» являлся генеральным спонсором футбольного клуба «Ростов» с марта 2016 года. После подписания договора статус официального спонсора в сезоне 2015/16 получили входящие в группу предприятия «Атлантис-Пак» и «ТАВР».
После успешного выступления на международной арене у футбольной дружины с берегов Дона появились мобильные партнеры.
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