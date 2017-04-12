«Спартак» поздравил Л. Адриано с юбилеем, пожелав крепкого здоровья

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Сегодня бразильскому футболисту красно-белых исполняется 30 лет.



«Поздравляем Луиса Адриано с днём рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе “Спартака”!» — говорится на официальном сайте столичной команды.



Бразильский форвард выступает за «Спартак» с января 2017 года. За это время Адриано провёл за красно-белых три матча и забил один мяч.