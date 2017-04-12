Лимузин за 10 миллионов? Как Александр Кокорин обходится без водительских прав

Как поступают обычные люди, которых по какой-то причине лишили водительских прав? Самые отвязанные продолжают ездить за рулем, надеясь, что их не остановят, а дальше — выкручиваются, как могут. Порядочные, смирившись с судьбой, честно отбывают наказание и только после истечения срока лишения водительского удостоверения, начинают водить. А как бы поступили вы?

Александр Кокорин, например, если верить пользователям социальных сетей, общающимся в тематических группах, решил не ждать окончания срока лишения прав. Он даже не стал дожидаться исхода рассмотрения своей апелляции, которое должно состояться 13 апреля — через пару дней.

Нет, он не сел за руль. Александр, судя по всему, решил не мелочиться и прикупил себе роскошный немецкий лимузин марки BMW, который в салоне не купишь дешевле 10 миллионов рублей: двигатель объемом 6,6 литров, 610 лошадиных сил, эксклюзивный кожаный салон, все дела….

Обычно в гараже Александра такие автомобили представительского класса не появляются. Там все больше спортивные «звери», на которых можно гонять на скорости за 300 километров в час, а также внедорожники ценой порядка 75 миллионов рублей.

Однако теперь, когда у Кокорина нет прав на целых четыре месяца — приходится как-то выкручиваться. Вот он и решил ездить на тренировки и матчи «Зенита» с комфортом — на дорогом лимузине, которые вести будет, судя по всему, водитель. Обычно такие автомобили приобретаются не для того, чтобы самому садиться за руль. Здесь весь комфорт — на заднем сиденье. По-хорошему, там должен быть даже холодильник для шампанского и подставка для бокалов. А продвинутая аудиосистема отлично воспроизведет гимн России.

Почему пользователи решили, что этот автомобиль принадлежит именно Александру Кокорину? Все просто — нападающий сборной России падок на красивые номерные знаки. Если вы верите в то, что в ГИБДД у нас блюдут законодательство, то вынуждены будете поверить и в то, что на Lamborghini Aventador футболиста случайно попал номер х009ам, на Mercedes G63 AMG говорящий номер в009ор, на злополучный Bentley — к009аа в честь Кокорина Александра Александровича. У интересующей нас BMW на номере написано совершенно случайно оказалось сочетание к009ок. Совпадение?..

Напомним, что ночью 26 февраля полиция Москвы остановила несущийся по встречной полосе автомобиль. За рулем восседал Александр Кокорин, отыгравший как раз незадолго до этого в двух неудачных матчах Лиги Европы против «Андерлехта» 161 минуту, но ничем конструктивным не запомнившийся. Если верить СМИ с источниками в правоохранительных органах, Кокорина поймали за езду по встречной полосе на… Страстном бульваре.

Позже Александра лишили прав сроком на четыре месяца. Он подал апелляцию, но, видимо, сам не веря в удачное окончание процесса, решил прикупить себе лимузин — не пеком же на тренировки ходить.

Главное, что по карману футболиста такая покупка сильно не ударит. Если верить неофициальным источникам, его зарплата составляет порядка 3,5 миллионов евро в год. По нынешнему курсу, чтобы приобрести свой лимузин, Александру пришлось экономить около двух с половиной недель.