Газон с того света: как «Зенит» спас новый стадион

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— Нет сомнений, что, несмотря на все трудности, мы с городом совместными усилиями подготовим стадион и газон к Кубку конфедераций. Что касается «Зенита», то 22 апреля мы играем на арене «Санкт-Петербург» с «Уралом». Начало в 14.00.

Эти слова Митрофанов сказал «СЭ» в конце трудного дня. А вначале появилось интервью гендиректора городскому изданию «Фонтанка», где высказывания были более резкими. «Если быть откровенным, мы бы свои матчи сейчас на этом стадионе не проводили. То футбольное поле, которое создано стадионными подрядчиками, — оно умерло», — сказал Митрофанов. И добавил, что новый газон выращивается специалистами клуба.

С вопросами об актуальном состоянии поля «СЭ» обратился к агроному Константину КРЕМИНСКОМУ. Именно его в свое время Артем Дзюба рекомендовал для всех клубов премьер-лиги. И именно этот человек работает сейчас на арене «Санкт-Петербург».

— Оцените газон на новом стадионе на сегодняшний день?

— Поле на новом стадионе город передал нам в эксплуатацию в конце февраля. Точнее — 26-го числа, когда газон заехал внутрь чаши. С небольшим снежным покровом и во льду. Визуально мы обнаружили на поле много повреждений. Часть из них была связана с природными факторами — зима, снег, ветер и так далее. А часть — с человеческим фактором.

— То есть?

— Судя по характеру повреждений, когда газон зимовал на улице, по нему походило немало людей. Но это не самое страшное. Когда внутри чаши мы растопили снег, признаков жизни у газона практически не наблюдалось. Мы увидели различные грибковые заболевания, много плесени.

— И решили его спасти? — вопрос Константину Креминскому.

— Мы к середине марта провели весь комплекс агротехнических мероприятий. Частично убрали отмершую траву. Незамедлительно сделали несколько обработок поля средствами защиты растений, чтобы приостановить грибковые заболевания. Иначе болезнь распространилась бы на все поле. Она очень быстро это делает — без лечения буквально за пять дней можно потерять весь газон. Кроме того, посеяли новую траву, подкормили все поле и сделали аэрацию.

— Что такое аэрация?

— С помощью трактора и навесного оборудования аэратора мы хорошо прокололи все поле. Это делается для того, чтобы улучшить воздухообмен и доступ питательных элементов корневой зоны. За 9 месяцев, что поле эксплуатировал его предыдущий подрядчик (компания «Бамард». — Прим. «СЭ»), аэрация не проводилась ни разу. Поле укатывали, траву косили — и все. Кроме того, подрядчик, которого нанял город, плохо подготовил поле к зиме. Никакой обработки средствами защиты растений сделано не было. Подкормили же поле в последний раз еще в сентябре. После чего газон жил, по сути, «натощак» еще октябрь и ноябрь.

— Это неправильно?

— Газон — как медведь. В зимнюю спячку он должен входить сытым. И перед этим запастись жиром, чтобы к весне его истратить. Если же поле идет в зиму голодным, то начинает истощаться и болеть. В результате мы начинаем его терять. На данный момент ситуация находится под контролем. Считаю, что состояние газона сейчас — нормальное. Не идеальное, но хорошее.

— Проблемы с газоном на «Крестовском» уникальны или с чем-то подобным вам уже приходилось сталкиваться?

— Надо понимать, что газон выращивается в сложных условиях. При закрытой крыше и без естественного солнечного света. То есть фактически внутри помещения. Такого опыта у нас еще не было. Но есть четкое понимание, как выращивать газоны. В данном случае в закрытом пространстве надо смоделировать для травы естественные природные условия. Для этого мы используем лампы инсоляции, которые стимулируют рост травы. Они не вредят газону, и под ними он ни в коем случае не гниет. Наоборот, лампы инсоляции способствуют росту, а не гниению травы, стадион «Петровский» тому пример, где мы используем такие же лампы инсоляции круглосуточно в течение 6 месяцев. Сейчас, спустя три недели после посева, локальные проплешины еще есть. Но это устраняемо и тоже контролируемо.

— Каким будет состояние поля к 22 апреля — то есть к первому матчу «Зенита» на новом стадионе?

— Прикладываем максимум усилий для того, чтобы получить газон хорошего качества. Также нам пообещали сегодня открыть крышу. Очень важный момент, которого ждем уже четыре недели. Так что к 22 апрелю футбольное поле будет хорошим и презентабельным.

— Считается, что такой техничной команде, как «Зенит», и поле нужно соответствующее. Иначе оно начинает играть на руку сопернику.

— Мирча Луческу очень требователен к газону. Ему нравится коротко стриженная трава и жесткое поле. Соответственно, и придерживаемся этих критериев. Всегда прилагаем все усилия, чтобы достичь идеала. Осуществляем мониторинг состояния поля ежедневно и круглосуточно. Смотрим, чего не хватает траве. Не сухо ли ей, не слишком ли влажно. Хватает ли воздухообмена. Для улучшения циркуляции воздуха внутри чаши стадиона «Зенит» закупил специальные вентиляторы для газона.

— Судя по вашим словам, менять газон стадиона на Крестовском острове никто не собирается?

— Такого не будет. Зачем менять поле, когда мы видим прогресс. Не росла бы трава — тогда другое дело. Но, прежде чем принимать кардинальные решения, необходимо досконально разобраться в причинах — почему не растет или растет плохо. А это поле мы вырастим.

— После матча с ЦСКА в Москве Артем Дзюба назвал газон «Петровского» идеальным и посоветовал агрономам других клубов обратиться за помощью к вам. Звонки после этого были?

— С представителями некоторых клубов мы и так постоянно контактируем на эту тему. В том числе с коллегами из «Локо», «Спартака», «Краснодара». Причем это не всегда именно агрономы — за помощью или советом могут обращаться и другие специалисты, связанные с полями. Мы в «Зените» в помощи никому не отказываем. Наоборот — делимся опытом. Слова же Артема Дзюбы слышать было, конечно, приятно. Это маленький, а может, и большой плюсик к нашей работе. Значит, футболисты ее ценят. Нам ведь тоже хочется быть лучшими в своем деле. Чтобы газон в Петербурге помогал «Зениту» добиваться результата.