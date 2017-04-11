«Зенит» пригрозил тренеру отставкой в случае поражения от «Спартака»

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Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, причиной недовольства руководства стали неудовлетворительные результаты, которые показывает команда, а также конфликт Луческу с игроками, ставший открытым. При этом поражение от «Спартака» осложнит борьбу за второе место в турнирной таблице, которое дает право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018.

8 марта ФАН сообщило о желании клуба пригласить бывшего тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого на пост наставника команды. При этом сам специалист не планирует в ближайшее время работать в России, а рассчитывает продолжить карьеру в Англии. Однако, если он не получит предложений от клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), сине-бело-голубые предпримут попытку подписать с тренером двухлетнее соглашение.