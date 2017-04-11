Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29395286/
11 апреля 2017, 21:38 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

«Зенит» пригрозил тренеру отставкой в случае поражения от «Спартака»

Руководство санкт-петербургского «Зенита» проинформировало главного тренера команды Мирчу Луческу о том, что рассмотрит вариант с его отставкой в случае поражения в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с московским «Спартаком».

Руководство санкт-петербургского Зенита проинформировало главного тренера команды Мирчу Луческу о том что рассмотрит вариант с его отставкой в случае поражения в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с московским Спартаком. В клубе недовольны результатами которые демонстрирует команда. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, причиной недовольства руководства стали неудовлетворительные результаты, которые показывает команда, а также конфликт Луческу с игроками, ставший открытым. При этом поражение от «Спартака» осложнит борьбу за второе место в турнирной таблице, которое дает право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018.

8 марта ФАН сообщило о желании клуба пригласить бывшего тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого на пост наставника команды. При этом сам специалист не планирует в ближайшее время работать в России, а рассчитывает продолжить карьеру в Англии. Однако, если он не получит предложений от клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), сине-бело-голубые предпримут попытку подписать с тренером двухлетнее соглашение.

Луческу руководит «Зенитом» с мая 2016 года. Команда прекратила выступление в Кубке России и еврокубках, а в чемпионате страны с 43 очками занимает третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков. С красно-белыми «Зенит» встретится 16 апреля.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса