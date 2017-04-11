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11 апреля 2017, 17:48 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Мутко: Минспорт сделает все, чтобы «Ростов» переехал на новый стадион

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Министерство спорта РФ окажет любую помощь «Ростову» в управлении стадионом после переезда клуба на «Ростов-Арену». Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Новый стадион в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> примет матчи чемпионата мира 2018 года. Увеличить
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«Что касается стадионов, то везде заказчиком является Минспорт. После передачи мы сделаем под каждый стадион проект управления, подберем персонал, дадим концепцию, как нужно им управлять, но все равно основное ляжет уже на клубы», — сказал Мутко.

«Я летал на матч с “Манчестер Юнайтед” и хочу, чтобы “Ростов” стал очень сильным клубом. Мы сделаем все, чтобы клуб переехал на новый стадион. У нас есть опыт, мы три года раскручивали стадион в Казани, поэтому поможем», — отметил вице-премьер.

Стадион в Ростове-на-Дону примет матчи чемпионата мира 2018 года. После мирового первенства на нем будет проводить игры футбольный клуб «Ростов» — вице-чемпион России.

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