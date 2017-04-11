Мутко: Минспорт сделает все, чтобы «Ростов» переехал на новый стадион

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«Что касается стадионов, то везде заказчиком является Минспорт. После передачи мы сделаем под каждый стадион проект управления, подберем персонал, дадим концепцию, как нужно им управлять, но все равно основное ляжет уже на клубы», — сказал Мутко.

«Я летал на матч с “Манчестер Юнайтед” и хочу, чтобы “Ростов” стал очень сильным клубом. Мы сделаем все, чтобы клуб переехал на новый стадион. У нас есть опыт, мы три года раскручивали стадион в Казани, поэтому поможем», — отметил вице-премьер.