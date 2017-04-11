Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29392717/
11 апреля 2017, 17:47 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

ЦСКА провел тренировку перед матчем с «Ростовом»

ЦСКА провел тренировку в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против «Ростова», сообщает bobsoccer.ru.

Занятие началось в 13.00 по московскому времени.

Перед тренировкой команда поздравила нападающего Федора Чалова с днем рождения. Вчера форварду исполнилось 19 лет.

Футболисты, выступавшие в воскресном матче с «Краснодаром» (1:1) в стартовом составе, провели на поле около сорока минут, а затем отправляются в тренажерный зал. Остальные работали по полтора часа на поле плюс зал. С основой тренируются все молодые игроки, зимой работавшие с командой в Кампоаморе — Чалов, Жамалетдинов, Кучаев, Олейников, Хосонов, а также голкипер Овчинников.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Дзагоев хочет скорее вернуться на поле

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после тренировки армейцев в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против «Ростова» заявил, что хочет вернуться к игре как можно скорее, сообщает bobsoccer.ru.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Так Дзюбу еще не называли. Жесткое интервью ветерана "Зенита"

"Спартак" забил гол с нарушением правил

Мутко vs Мурманск. Самый яркий диалог конференции РФС