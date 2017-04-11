ЦСКА провел тренировку перед матчем с «Ростовом»

Занятие началось в 13.00 по московскому времени.

Перед тренировкой команда поздравила нападающего Федора Чалова с днем рождения. Вчера форварду исполнилось 19 лет.

Футболисты, выступавшие в воскресном матче с «Краснодаром» (1:1) в стартовом составе, провели на поле около сорока минут, а затем отправляются в тренажерный зал. Остальные работали по полтора часа на поле плюс зал. С основой тренируются все молодые игроки, зимой работавшие с командой в Кампоаморе — Чалов, Жамалетдинов, Кучаев, Олейников, Хосонов, а также голкипер Овчинников.