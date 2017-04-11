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11 апреля 2017, 17:03 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Санкт-Петербург сократил расходы на «Крестовский» на 1,5 млрд рублей

Правительство Петербурга утвердило весенние корректировки городского бюджета 2017 года.

По уточненным параметрам, доходы казны составят 487,8 млрд рублей, а расходы — 557,7 млрд. Дефицит сохранится на прежнем уровне — в объеме 69,8 млрд рублей.

Как сообщает «Общественный контроль», при этом городской бюджет впервые сократит расходы на возведение стадиона «Крестовский». 1,5 млрд рублей снимут с постройки входной группы объекта.

Арена была сдана в эксплуатацию, и 22 апреля «Зенит» проведёт с «Уралом» первый официальный матч на новом стадионе.

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