Санкт-Петербург сократил расходы на «Крестовский» на 1,5 млрд рублей

По уточненным параметрам, доходы казны составят 487,8 млрд рублей, а расходы — 557,7 млрд. Дефицит сохранится на прежнем уровне — в объеме 69,8 млрд рублей.



Как сообщает «Общественный контроль», при этом городской бюджет впервые сократит расходы на возведение стадиона «Крестовский». 1,5 млрд рублей снимут с постройки входной группы объекта.



Арена была сдана в эксплуатацию, и 22 апреля «Зенит» проведёт с «Уралом» первый официальный матч на новом стадионе.