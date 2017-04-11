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11 апреля 2017, 16:18 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Максим Митрофанов: Если откровенно, то «Зенит» свои матчи на стадионе в Питере сейчас бы не проводил

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов сообщил, новый стадион в Петербурге обязан провести ряд мероприятий перед Кубком конфедераций.

В противном случае, по его словам, арена пока не стала бы принимать футбольные матчи. Напомним, «Зенит» проведет первую встречу на стадионе на Кретсовском острове против «Урала» 22 аперля в рамках 24-го тура чемпионата России.

— Если быть откровенным, то мы бы свои матчи сейчас на этом стадионе не проводили, — цитирует Митрофанова Фонтанка. — Но есть определенные обязательства у принимающей чемпионат мира стороны, которой в данном случае является Санкт-Петербург. Она обязана до Кубка конфедераций провести три мероприятия на стадионе, не указано, кстати, каких, так что де-юре это необязательно футбольные матчи.

Формально два мероприятия город может ФИФА предъявить — байк-шоу и концерт. Но что на это может ответить ФИФА? Поле вы не использовали, системы освещения стадиона вы не использовали, а мы хотим посмотреть, как на арене проходят именно футбольные матчи.

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