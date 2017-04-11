Максим Митрофанов: Если откровенно, то «Зенит» свои матчи на стадионе в Питере сейчас бы не проводил
Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов сообщил, новый стадион в Петербурге обязан провести ряд мероприятий перед Кубком конфедераций.
В противном случае, по его словам, арена пока не стала бы принимать футбольные матчи. Напомним, «Зенит» проведет первую встречу на стадионе на Кретсовском острове против «Урала» 22 аперля в рамках 24-го тура чемпионата России.
— Если быть откровенным, то мы бы свои матчи сейчас на этом стадионе не проводили, — цитирует Митрофанова Фонтанка. — Но есть определенные обязательства у принимающей чемпионат мира стороны, которой в данном случае является
Формально два мероприятия город может ФИФА предъявить —
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