По словам руководителя питерцев, старый стадион остается в управлении клуба и, возможно, будет использован в будущем.

— В субботу «Зенит» попрощался с «Петровским». Значит ли это, что матч с «Анжи» — последний матч на этом стадионе?

— Последний в этом сезоне. Мы специально сформулировали очень аккуратно. Потому что мы не до конца понимаем, что будет происходить в период подготовки к чемпионату мира, возможно, иногда придется использовать «Петровский», возможно, отдельные кубковые матчи будем проводить там. Так что навсегда мы точно не прощаемся, «Петровский» остается в управлении ФК «Зенит». Но для клуба и болельщиков «эпоха «Петровского», когда стадион был домашней ареной клуба, — время очень важное, дорогое, и поэтому сказать слова благодарности и попрощаться с любимым клубным стадионом — лучше лишний раз, чем не прощаться совсем.

С новой ареной в этом смысле вообще ситуация удивительная. Потому что как такового матча-открытия сейчас на ней не будет. Сначала пройдут тестовые матчи, и зрители уже придут и увидят новый стадион. Потом Кубок конфедераций. Эффекта новизны уже не будет. И мы, если честно, до сих пор думаем, а делать ли матч открытия с праздником, концертом и т. д. на одной из первых игр следующего футбольного сезона, или же, понимая, какое еще количество доработок и доделок предстоит, перенести его вовсе на сезон 2018−19, после чемпионата мира. Довести стадион по-настоящему до качественного состояния, и тогда для себя официально открыть.

Здесь важно понимать еще вот что: стадион часто называют «Зенит-Ареной», нам это очень не нравится, потому что это психологически связывает объект, который создан, с деятельностью «Зенита». Что совершенно не так. Стадион носит отдельное название — «Санкт-Петербург». Мы готовы доводить его до ума и планируем со временем сделать домом «Зенита», но понимаем, что объективно этого не произойдет условно раньше сезона-2019/20. В принципе, это не так уж необычно. Многие стадионы после открытия еще 5−7 лет доделывали, к примеру, «Уэмбли», «Эмирейтс». Многие стадионы доделываются, совершенствуются до сих пор. То же самое будет и здесь. При этом важно понимать: у этого стадиона есть все предпосылки, чтобы стать со временем одним из лучших в мире.