«Зенит» может отправить Луческу в отставку в случае проигрыша «Спартаку»
Если «Зенит» проиграет «Спартаку» в 23-м туре чемпионата страны, руководство петербуржцев рассмотрит вариант с отставкой главного тренера команды Мирчи Луческу, сообщает Федеральное агентство новостей.
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Видимо, что-то случилось...
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По ифнормации источника, руководство «Зенита» недовольно не только результатами команды, но и тем, что конфликт между румынским специалистом и игроками фактически стал открытым. В случае поражения от
Ранее питерский клуб вылетел из розыгрышей Лиги Европы и Кубка России.
Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» в мае 2016 года. Ранее румынский специалист работал в донецком «Шахтере».
Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 16 апреля в Москве.
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