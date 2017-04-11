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11 апреля 2017, 14:20 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Зенит» может отправить Луческу в отставку в случае проигрыша «Спартаку»

Если «Зенит» проиграет «Спартаку» в 23-м туре чемпионата страны, руководство петербуржцев рассмотрит вариант с отставкой главного тренера команды Мирчи Луческу, сообщает Федеральное агентство новостей.

Если Зенит проиграет Спартаку в 23-м туре чемпионата страны руководство петербуржцев рассмотрит вариант с отставкой главного тренера команды Мирчи Луческу сообщает Федеральное агентство новостей. Увеличить
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По ифнормации источника, руководство «Зенита» недовольно не только результатами команды, но и тем, что конфликт между румынским специалистом и игроками фактически стал открытым. В случае поражения от красно-белых, «Зенит» рискует осложнить себе жизнь в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов, что автоматически усложняет финансовое положение клуба в условиях фейр-плей. По словам источника, румынский наставник уже проинформирован о ситуации.

Ранее питерский клуб вылетел из розыгрышей Лиги Европы и Кубка России.

Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» в мае 2016 года. Ранее румынский специалист работал в донецком «Шахтере».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 16 апреля в Москве.

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